Бубнов: «На сегодняшний день в РФПЛ был бы оптимален вариант с 12 командами»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в будущем количество команд в российской Премьер-лиге можно будет увеличить. По словам Бубнова, сделать это нужно будет после чемпионата мира-2018, когда будут доступны новые стадионы.

«Оптимальный вариант для РФПЛ — 16 команд. Такое количество участников было оптимально и в советские времена, учитывая наш климат. Но, думаю, по мере того как будут строиться современные стадионы, лигу можно будет расширить.

Хотя на сегодняшний день, исходя из финансового положения клубов, оптимальным был бы формат с 12 командами», — заявил Бубнов на своем канале в YouTube.