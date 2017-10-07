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  • Бубнов: «На сегодняшний день в РФПЛ был бы оптимален вариант с 12 командами»

Бубнов: «На сегодняшний день в РФПЛ был бы оптимален вариант с 12 командами»

7 октября 2017, 10:40
17

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в будущем количество команд в российской Премьер-лиге можно будет увеличить. По словам Бубнова, сделать это нужно будет после чемпионата мира-2018, когда будут доступны новые стадионы.

«Оптимальный вариант для РФПЛ — 16 команд. Такое количество участников было оптимально и в советские времена, учитывая наш климат. Но, думаю, по мере того как будут строиться современные стадионы, лигу можно будет расширить.

Хотя на сегодняшний день, исходя из финансового положения клубов, оптимальным был бы формат с 12 командами», — заявил Бубнов на своем канале в YouTube.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (17)
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insider_retro
1507362377
Разумно. Клубный футбол, во многом, определяется финансовыми ресурсами... Если нет денег, то это мучение людям и медленная смерть команды, каковы бы не были традиции и спортивные достижения... Сейчас немногие команды имеют стабильную финансовую подпитку... Может со временем что-то улучшиться...
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Берёза В.
1507362957
Нормально же живём
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Полная Канистра
1507363384
пусть остаётся всё как есть на данный момент 16 команд ведь суть в том что есть интрига нижние тоже ведь могут дать бой кто на верху а 12 команд он скоротечен и скучен
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Tsigan
1507363423
Позорище!!!Судя по количеству участников в чемпионате Турции делаю вывод-в Турции финансовая ситуация гораздо лучше чем у нас! Возникает вопрос, почему у них без нефти лучше чем у нас с нефтью???
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subbotaspartak
1507372610
Ловко, и 18 вывернул, и к 12 перешёл, Дипломат, и 16 - золотую серединку нашёл.
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Одинокий волк Маквейд
1507372866
Дельный вариант, его и Федун летом озвучивал. Меньше нищебродов-автобусников, почти все матчи центровые.
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Svoysvoemubrat
1507373155
Два круга сыграть, потом две шестерки в два круга определяют призеров и лузеров.
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fanchik
1507374047
Сейчас в верхней части проходит чемпионат Москвы и питера + лучшая команда региона, сейчас это Краснодар. В нижней части бьются регионы чтоб сохранить прописку + одна из московских команд.Футболом правят деньги,и это не только в России.
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paracetamol
1507374432
Исходя из финансового положения в стране, оптимальным был бы формат с десятком околофутбольных болтунов вместо нескольких сотен. Бубу в их число не включать!
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волчарик
1507374806
очень спорный вопрос. а что мы сами хотим? что бы футбол был во всех регионах или сильный конкурентный турнир. у меня нет однозначного ответа, хотя смотреть переходный чемпионат,когда команды были разделены на две восьмерки,было интереснее
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