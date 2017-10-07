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    Бубнов: «На сегодняшний день в РФПЛ был бы оптимален вариант с 12 командами»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в будущем количество команд в российской Премьер-лиге можно будет увеличить. По словам Бубнова, сделать это нужно будет после чемпионата мира-2018, когда будут доступны новые стадионы.

    «Оптимальный вариант для РФПЛ — 16 команд. Такое количество участников было оптимально и в советские времена, учитывая наш климат. Но, думаю, по мере того как будут строиться современные стадионы, лигу можно будет расширить.

    Хотя на сегодняшний день, исходя из финансового положения клубов, оптимальным был бы формат с 12 командами», — заявил Бубнов на своем канале в YouTube.

    Источник: YouTube

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    07.10.2017 10:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 7 октября 2017, 14:28

      Наоборот на 2 тимы больше в РФПЛ добавить надо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 7 октября 2017, 14:13

      очень спорный вопрос. а что мы сами хотим? что бы футбол был во всех регионах или сильный конкурентный турнир. у меня нет однозначного ответа, хотя смотреть переходный чемпионат,когда команды были разделены на две восьмерки,было интереснее

      3
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 14:07

      Исходя из финансового положения в стране, оптимальным был бы формат с десятком околофутбольных болтунов вместо нескольких сотен. Бубу в их число не включать!

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 октября 2017, 14:00

      Сейчас в верхней части проходит чемпионат Москвы и питера + лучшая команда региона, сейчас это Краснодар. В нижней части бьются регионы чтоб сохранить прописку + одна из московских команд.Футболом правят деньги,и это не только в России.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 октября 2017, 13:45

      Два круга сыграть, потом две шестерки в два круга определяют призеров и лузеров.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 октября 2017, 13:41

      Дельный вариант, его и Федун летом озвучивал. Меньше нищебродов-автобусников, почти все матчи центровые.

      6
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 7 октября 2017, 13:36

      Ловко, и 18 вывернул, и к 12 перешёл,
      Дипломат, и 16 - золотую серединку нашёл.

      2
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      Рейтинг: +67576

      portero 7 октября 2017, 13:28

      еще лучше пять! и все московские

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 октября 2017, 13:05

      оптимально было бы если все бабло и три состава зенита разделить между всеми

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 7 октября 2017, 11:03

      Позорище!!!Судя по количеству участников в чемпионате Турции делаю вывод-в Турции финансовая ситуация гораздо лучше чем у нас! Возникает вопрос, почему у них без нефти лучше чем у нас с нефтью???

      3
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      Рейтинг: +973

      Krics > Tsigan 7 октября 2017, 11:09

      А Вы сомневаетесь, что финансовая ситуация лучше в Турции, чем в России? Даже в Прибалтике судя по пенсиям ситуация в разы лучше, не говоря о Греции или Финляндии.

      4
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      Рейтинг: +2284

      Бриг > Tsigan 7 октября 2017, 13:05

      Недоразвитым странам нефть не помогает. Часто даже замедляет развитие - типа чего что-то делать самим, когда за сырую нефть можно купить. Так что лучше бы нам без нефти.

      3
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