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Левченко: «У Ярмоленко в матче с Косово игра не пошла»

7 октября 2017, 08:53
3

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко дал оценку игре нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко в матче сборной Украины против Косово в рамках девятого тура отборочного цикла к ЧМ-2018 (2:0).

«Будем говорить откровенно: Ярмоленко выпадал сегодня из игры. Хотя он и забил гол, его не было заметно на поле. Было видно, что он нервничает – в одном из эпизодов Андрей выбил мяч на трибуны.

Мне кажется, что он очень хотел, но то, что у него игра не пошла, было хорошо заметно даже невооруженным глазом», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Левченко выступал за украинскую сборную с 2002 по 2009 годы и провел восемь игр.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Косово Украина Левченко Евгений Ярмоленко Андрей
Комментарии (3)
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kvm5
1507357000
с кем не бывает
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DOCTOR PENALTY
1507357667
У Ярмоленко постоянно какие-то проблемы. То про Россию херни наговорит, то заявит что весь мир хочет, чтобы он плохо сыграл, то вот мяч на трибуну выбил. Видимо что-то с психикой....
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Popularov
1507367968
Хорватия сама себе создала трудности, на ровном месте, и теперь в Киеве им предстоит бороться, не только за победу, но и быть внимательными с арбитрами, которые будут ВСЯЧЕСКИ помогать Украине! Назначат в УЕФА какого-то там "шведа" и тот будет придумывать пенальти или удалять игрока хорватов! Не зря в УЕФА с косоварами поставили англичанина, тот их игрока удалил по заказу и благодаря этому Украина ЕЛЕ-ЕЛЕ выиграла! Косовары играли неплохо и могли забить, но "старания" арбитра перечеркнули все их надежды на справедливое судейство! Что будет в Киеве - не сложно представить! Арбитры будут всячески ПОПИТЬ хорватов, чтобы, за бандеровские УШИ вытащить и за шкирку затащить украинцев на чемпионат Мира в Россию! Хорватам надо самое пристальное внимание уделить игре без фолов и не фолить, потому что арбитр будет стараться удалить их игрока. Да и в штрафной им надо внимательно играть, чтобы арбитр не ПРИДУМАЛ пенальти в их ворота! Хорватам по силам успешно сыграть с украинцами и выйти в стыки. Если арбитр встречи НЕ НАПАРТАЧИТ в пользу бандеровцев, то Хорватия сможет выйти в СТЫКИ! Их устроит даже НИЧЬЯ, а это уже преимущество и его надо будет УСПЕШНО отстаивать в последней игре!
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