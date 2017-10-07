Левченко: «У Ярмоленко в матче с Косово игра не пошла»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко дал оценку игре нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко в матче сборной Украины против Косово в рамках девятого тура отборочного цикла к ЧМ-2018 (2:0).

«Будем говорить откровенно: Ярмоленко выпадал сегодня из игры. Хотя он и забил гол, его не было заметно на поле. Было видно, что он нервничает – в одном из эпизодов Андрей выбил мяч на трибуны.

Мне кажется, что он очень хотел, но то, что у него игра не пошла, было хорошо заметно даже невооруженным глазом», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Левченко выступал за украинскую сборную с 2002 по 2009 годы и провел восемь игр.