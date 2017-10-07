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    Левченко: «У Ярмоленко в матче с Косово игра не пошла»

    Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко дал оценку игре нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко в матче сборной Украины против Косово в рамках девятого тура отборочного цикла к ЧМ-2018 (2:0).

    «Будем говорить откровенно: Ярмоленко выпадал сегодня из игры. Хотя он и забил гол, его не было заметно на поле. Было видно, что он нервничает – в одном из эпизодов Андрей выбил мяч на трибуны.

    Мне кажется, что он очень хотел, но то, что у него игра не пошла, было хорошо заметно даже невооруженным глазом», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

    Левченко выступал за украинскую сборную с 2002 по 2009 годы и провел восемь игр.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 октября 2017, 12:19

      Хорватия сама себе создала трудности, на ровном месте, и теперь в Киеве им предстоит бороться, не только за победу, но и быть внимательными с арбитрами, которые будут ВСЯЧЕСКИ помогать Украине!
      Назначат в УЕФА какого-то там "шведа" и тот будет придумывать пенальти или удалять игрока хорватов!
      Не зря в УЕФА с косоварами поставили англичанина, тот их игрока удалил по заказу и благодаря этому Украина ЕЛЕ-ЕЛЕ выиграла!
      Косовары играли неплохо и могли забить, но "старания" арбитра перечеркнули все их надежды на справедливое судейство!
      Что будет в Киеве - не сложно представить!
      Арбитры будут всячески ПОПИТЬ хорватов, чтобы, за бандеровские УШИ вытащить и за шкирку затащить украинцев на чемпионат Мира в Россию!
      Хорватам надо самое пристальное внимание уделить игре без фолов и не фолить, потому что арбитр будет стараться удалить их игрока.
      Да и в штрафной им надо внимательно играть, чтобы арбитр не ПРИДУМАЛ пенальти в их ворота!
      Хорватам по силам успешно сыграть с украинцами и выйти в стыки.
      Если арбитр встречи НЕ НАПАРТАЧИТ в пользу бандеровцев, то Хорватия сможет выйти в СТЫКИ!
      Их устроит даже НИЧЬЯ, а это уже преимущество и его надо будет УСПЕШНО отстаивать в последней игре!

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 09:27

      У Ярмоленко постоянно какие-то проблемы. То про Россию херни наговорит, то заявит что весь мир хочет, чтобы он плохо сыграл, то вот мяч на трибуну выбил. Видимо что-то с психикой....

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      Рейтинг: +355

      kvm5 7 октября 2017, 09:16

      с кем не бывает

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