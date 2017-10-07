Левченко: «У Ярмоленко в матче с Косово игра не пошла»

Хорватия сама себе создала трудности, на ровном месте, и теперь в Киеве им предстоит бороться, не только за победу, но и быть внимательными с арбитрами, которые будут ВСЯЧЕСКИ помогать Украине!
Назначат в УЕФА какого-то там "шведа" и тот будет придумывать пенальти или удалять игрока хорватов!
Не зря в УЕФА с косоварами поставили англичанина, тот их игрока удалил по заказу и благодаря этому Украина ЕЛЕ-ЕЛЕ выиграла!
Косовары играли неплохо и могли забить, но "старания" арбитра перечеркнули все их надежды на справедливое судейство!
Что будет в Киеве - не сложно представить!
Арбитры будут всячески ПОПИТЬ хорватов, чтобы, за бандеровские УШИ вытащить и за шкирку затащить украинцев на чемпионат Мира в Россию!
Хорватам надо самое пристальное внимание уделить игре без фолов и не фолить, потому что арбитр будет стараться удалить их игрока.
Да и в штрафной им надо внимательно играть, чтобы арбитр не ПРИДУМАЛ пенальти в их ворота!
Хорватам по силам успешно сыграть с украинцами и выйти в стыки.
Если арбитр встречи НЕ НАПАРТАЧИТ в пользу бандеровцев, то Хорватия сможет выйти в СТЫКИ!
Их устроит даже НИЧЬЯ, а это уже преимущество и его надо будет УСПЕШНО отстаивать в последней игре!
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко дал оценку игре нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко в матче сборной Украины против Косово в рамках девятого тура отборочного цикла к ЧМ-2018 (2:0).
«Будем говорить откровенно: Ярмоленко выпадал сегодня из игры. Хотя он и забил гол, его не было заметно на поле. Было видно, что он нервничает – в одном из эпизодов Андрей выбил мяч на трибуны.
Мне кажется, что он очень хотел, но то, что у него игра не пошла, было хорошо заметно даже невооруженным глазом», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
Левченко выступал за украинскую сборную с 2002 по 2009 годы и провел восемь игр.