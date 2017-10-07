Озил в случае ухода из «Арсенала» хотел бы перейти в «Барселону», «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

Стали известны предпочтительные варианты продолжения карьеры полузащитника английского «Арсенала» Месута Озила на случай, если ему придется покинуть стан «канониров». Так, немец готов рассматривать предложения от трех клубов: «Барселоны» и «Реала», а также «Манчестер Юнайтед».

Предполагается, что предварительный контракт с кем-то из этих команд будет подписан уже зимой, а переход на правах свободного агента состоится летом.

Напомним, что «пушкари» не хотят продолжать трудовые отношения с Озилом из-за его высоких требований по зарплате.