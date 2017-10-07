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    Озил в случае ухода из «Арсенала» хотел бы перейти в «Барселону», «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны предпочтительные варианты продолжения карьеры полузащитника английского «Арсенала» Месута Озила на случай, если ему придется покинуть стан «канониров». Так, немец готов рассматривать предложения от трех клубов: «Барселоны» и «Реала», а также «Манчестер Юнайтед».

    Предполагается, что предварительный контракт с кем-то из этих команд будет подписан уже зимой, а переход на правах свободного агента состоится летом.

    Напомним, что «пушкари» не хотят продолжать трудовые отношения с Озилом из-за его высоких требований по зарплате.

    Источник: The Sun

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    07.10.2017 07:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 7 октября 2017, 14:42

      В Реал

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 7 октября 2017, 12:44

      The Sun ? Понятно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 октября 2017, 10:51

      Губа не дура

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 октября 2017, 10:44

      кому он там нужен?

      -1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 7 октября 2017, 10:10

      Высокая планка требований у Месута! А будут ли готовы клубы предложить Озилу желаемое, если он до лета будет дурака валять в Арсенале?!..

      0
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      Рейтинг: +7867

      BarStep 7 октября 2017, 10:07

      Ну если вопрос только в зарплате..., Зенит, или на "худой конец" ПСЖ, ждут тебя...

      1
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 7 октября 2017, 08:51

      давай в Реал обратно)

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