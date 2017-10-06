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    Пандев: «Македонии нечего терять в матче с Италией»

    Нападающий сборной Македонии Горан Пандев пообещал дать бой сборной Италии в отборочном матче к чемпионату мира-2018.

    «Мы рассчитываем на хорошую игру. Но все понимают, что наш соперник является фаворитом.

    Македонии нечего терять. У нас много молодых футболистов, новое поколение на подходе. У нас строится новая команда. В будущем мы ждем больших результатов», – цитирует Пандева Sky Italia.

    Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Македония состоится в пятницу, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 11:56

      Терять нечего и приобрести ничего не получится!!..))
      Просто поучительный матч для игроков Македонии...

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