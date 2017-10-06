Пандев: «Македонии нечего терять в матче с Италией»

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев пообещал дать бой сборной Италии в отборочном матче к чемпионату мира-2018.

«Мы рассчитываем на хорошую игру. Но все понимают, что наш соперник является фаворитом.

Македонии нечего терять. У нас много молодых футболистов, новое поколение на подходе. У нас строится новая команда. В будущем мы ждем больших результатов», – цитирует Пандева Sky Italia.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Македония состоится в пятницу, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.