Каррера: «Каждый футболист знает, что ЛЧ – это важная витрина»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал Itasportpress, что не может быть доволен трансферной политикой своего клуба прошедшим летом. При этом он рассчитывает на выход красно-белых в плей-офф Лиги чемпионов.

– Вы довольны итогами летней трансферной кампании?

– По разным причинам нам не удалось усилить состав. Плюс случилось много травм, которые заметно ослабили наш состав.

– Игра «Спартака» в Лиге чемпионов отличается от той, что он показывает в российской Премьер-лиге. Вы теряли очки с матчах с заведомо более слабыми соперниками, такими как «Тосно» и «Анжи». Проблема в головах?

– Конечно, Лига чемпионов дает особую мотивацию. Каждый футболист выходит на эти матчи более сконцентрированным, отдает больше сил, потому что знает – это важная витрина, где можно показать себя. Потери очков в матчах с не самыми сильными соперника можно понять – все команды играют против нас с особым настроем, а «Спартаку» сложно выходить на поле раз в три дня. Мы просто не привыкли к такому графику.

– В группе Лиги чемпионов вы дважды сыграли вничью с «Марибором» и «Ливерпулем». Учитывая небольшой опыт выступлений в еврокубках, насколько реален выход «Спартака» в 1/8 финала?

– Если мы выйдем в плей-офф это будет впечатляющее достижение, ведь «Спартак» попал в одну группу к таким большим клубам, как «Ливерпуль» и «Севилья». Да и «Марибор» имеет хороший опыт игр в Европе. У нас в составе немало игроков национальной сборной, но как коллектив, мы дебютанты на таком уровне.