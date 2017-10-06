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    Каррера: «Каждый футболист знает, что ЛЧ – это важная витрина»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал Itasportpress, что не может быть доволен трансферной политикой своего клуба прошедшим летом. При этом он рассчитывает на выход красно-белых в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Вы довольны итогами летней трансферной кампании?

    – По разным причинам нам не удалось усилить состав. Плюс случилось много травм, которые заметно ослабили наш состав.

    – Игра «Спартака» в Лиге чемпионов отличается от той, что он показывает в российской Премьер-лиге. Вы теряли очки с матчах с заведомо более слабыми соперниками, такими как «Тосно» и «Анжи». Проблема в головах?

    – Конечно, Лига чемпионов дает особую мотивацию. Каждый футболист выходит на эти матчи более сконцентрированным, отдает больше сил, потому что знает – это важная витрина, где можно показать себя. Потери очков в матчах с не самыми сильными соперника можно понять – все команды играют против нас с особым настроем, а «Спартаку» сложно выходить на поле раз в три дня. Мы просто не привыкли к такому графику.

    – В группе Лиги чемпионов вы дважды сыграли вничью с «Марибором» и «Ливерпулем». Учитывая небольшой опыт выступлений в еврокубках, насколько реален выход «Спартака» в 1/8 финала?

    – Если мы выйдем в плей-офф это будет впечатляющее достижение, ведь «Спартак» попал в одну группу к таким большим клубам, как «Ливерпуль» и «Севилья». Да и «Марибор» имеет хороший опыт игр в Европе. У нас в составе немало игроков национальной сборной, но как коллектив, мы дебютанты на таком уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 06:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 6 октября 2017, 09:33

      Я даже и не вспомню, когда Зенит играл осенью раз в неделю. У каждого свои привычки

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 08:54

      Да, Массимо, это важная витрина, только хороший товар уходит прямо со склада.

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