Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России сыграет с Бразилией. Уткин назвал Фурсенко «болтуном». Дайджест событий дня

Сборная России сыграет с Бразилией. Уткин назвал Фурсенко «болтуном». Дайджест событий дня

5 октября 2017, 22:30
6

Конфликт с тренером не заставит Тевеса уйти из «Шанхай Шэньхуа»

Нападающий китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес не собирается покидать команду. «У нас не было никаких контактов с «Палмейрасом», это все слухи. Бразильский клуб к нам не обращался. Тевес продолжит выступать в Китае», – заявил агент футболиста Адриан Руокко Globo Esporte.

Поводом для таких сообщений стал конфликт 33-летнего игрока с новым главным тренером команды Ву Цзиньсу.

Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?

Артуро Видаль готов перейти в «Интер»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль хочет сменить обстановку. Он готов переехать в итальянский чемпионат. Известно, что прошедшим летом «Интер» проявлял заинтересованность в услугах чилийца.

Симеоне хочет возглавить сборную Аргентины

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что рассматривает вариант продолжения своей карьеры в сборной Аргентины.

«Я люблю аргентинский футбол, там я получил свой первый тренерский опыт. Не буду скрывать, что я хотел бы возглавить национальную команду, но это не произойдет сейчас. Мне необходимо дышать футболом каждый день», – рассказал Симеоне Cadena Ser.

Фейсбук планирует показывать матчи АПЛ

Глава спортивного департамента фейсбука Дэн Рид рассказал о планах покупки коммерческих прав на показ матчей английской Премьер-лиги.

«АПЛ – очень важный для нас партнер, мы с ними тесно сотрудничаем. Но говорить о том, что мы воспользуемся возможностью покупки коммерческих прав на трансляции, пока преждевременно. Но мы не исключаем, что поборемся за эту возможность», – заявил Рид

Стоит отметить, что аудитория социальной сети составляет 2 миллиарда пользователей в месяц, из которых 650 миллионов являются спортивными болельщиками.

Уткин: «Путин изобличил Фурсенко во лжи и одернул болтуна»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал замечание со стороны президента России Владимира Путина в адрес президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Глава государства отметил, что в последнем матче команды в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1) в основном составе питерцев значились восемь легионеров.

«Нужно понимать, что Путин не говорил о восьми легионерах, а изобличил Фурсенко во лжи. У Фурсенко же всегда язык идет впереди головы. Он же пытается говорить, вот красота футбола, мы продвигаем вперед наш футбол. Путин ему предложил вернуться на восемь шагов назад.

Люди типа Фурсенко как всегда несут бравурную речь. Путин одернул болтуна. Путин просто предложил Фурсенко посчитать количество легионеров в команде, а потом говорить о красоте футбола, продвижении и т.д.», – заявил Уткин.

«Красивую игру сборной мы давно не видели». Что Владимир Путин говорит о футболе

Хайнкес сомневается, стоит ли ему возвращаться в «Баварию»

Юпп Хайнкес сообщил, что может возглавить «Баварию». Как отметил специалист, ему необходимо взвешенно подойти к данному предложению.

«Я покинул «Баварию» более четырех лет назад. С тех пор футбол стал другим. Пока ясности нет, возглавлю ли я клуб. Мне надо все обдумать. Клуб просит, чтобы я стал у руля команды до лета 2018 года», – приводит слова специалиста Rheinische Post.

Сборная России сыграет с бразильцами 23 марта в «Лужниках»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что сборную России ожидает несколько контрольных матчей с одними из сильнейших сборных мира. В частности 23 марта подопечные Станислава Черчесова проведут игру с Бразилией.

Нападающий «Кельна» завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги

В конце сентября нападающий «Кельна» Артем Руднев расторг контракт с клубом по собственному желанию. Согласно изданию Sportowe Fakty, 29-летний латвиец ушел из футбола из-за проблем со здоровьем супруги. В 2015 году у жены Руднева случился выкидыш, после чего она начала лечение в психиатрической клинике. По версии источника, форвард разорвал соглашение с немецким клубом, чтобы сосредоточиться на семье.

Фото: globallookpress, Спорт-Экспресс

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Андрей 26 rus
1507237225
Два дебила что Утка что Фурсенко
Ответить
stream15
1507238689
А придется играть с Танзанией, в лучшем случае.
Ответить
пряник929
1507262785
Ну и сыграют, по бразильски играть не станут...
Ответить
арейская
1507264776
Не всегда согласна с Уткиным, хотя при чем здесь Уткин, он просто процетировал слова Путина, а вот с ним, с Путиным, я согласна...
Ответить
rubinovyi2
1507265248
Фурсенку изобличать,только портить.))
Ответить
prezent2017
1507270263
Если Фурсенко болтун, то кто такой Уткин? Он то чего сделал, кроме болтовни?
Ответить
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
1
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
2
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+