Сборная России сыграет с Бразилией. Уткин назвал Фурсенко «болтуном». Дайджест событий дня

Конфликт с тренером не заставит Тевеса уйти из «Шанхай Шэньхуа»

Нападающий китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес не собирается покидать команду. «У нас не было никаких контактов с «Палмейрасом», это все слухи. Бразильский клуб к нам не обращался. Тевес продолжит выступать в Китае», – заявил агент футболиста Адриан Руокко Globo Esporte.

Поводом для таких сообщений стал конфликт 33-летнего игрока с новым главным тренером команды Ву Цзиньсу.

Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?

Артуро Видаль готов перейти в «Интер»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль хочет сменить обстановку. Он готов переехать в итальянский чемпионат. Известно, что прошедшим летом «Интер» проявлял заинтересованность в услугах чилийца.

Симеоне хочет возглавить сборную Аргентины

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что рассматривает вариант продолжения своей карьеры в сборной Аргентины.

«Я люблю аргентинский футбол, там я получил свой первый тренерский опыт. Не буду скрывать, что я хотел бы возглавить национальную команду, но это не произойдет сейчас. Мне необходимо дышать футболом каждый день», – рассказал Симеоне Cadena Ser.

Фейсбук планирует показывать матчи АПЛ

Глава спортивного департамента фейсбука Дэн Рид рассказал о планах покупки коммерческих прав на показ матчей английской Премьер-лиги.

«АПЛ – очень важный для нас партнер, мы с ними тесно сотрудничаем. Но говорить о том, что мы воспользуемся возможностью покупки коммерческих прав на трансляции, пока преждевременно. Но мы не исключаем, что поборемся за эту возможность», – заявил Рид

Стоит отметить, что аудитория социальной сети составляет 2 миллиарда пользователей в месяц, из которых 650 миллионов являются спортивными болельщиками.

Уткин: «Путин изобличил Фурсенко во лжи и одернул болтуна»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал замечание со стороны президента России Владимира Путина в адрес президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Глава государства отметил, что в последнем матче команды в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1) в основном составе питерцев значились восемь легионеров.

«Нужно понимать, что Путин не говорил о восьми легионерах, а изобличил Фурсенко во лжи. У Фурсенко же всегда язык идет впереди головы. Он же пытается говорить, вот красота футбола, мы продвигаем вперед наш футбол. Путин ему предложил вернуться на восемь шагов назад.

Люди типа Фурсенко как всегда несут бравурную речь. Путин одернул болтуна. Путин просто предложил Фурсенко посчитать количество легионеров в команде, а потом говорить о красоте футбола, продвижении и т.д.», – заявил Уткин.

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Хайнкес сомневается, стоит ли ему возвращаться в «Баварию»

Юпп Хайнкес сообщил, что может возглавить «Баварию». Как отметил специалист, ему необходимо взвешенно подойти к данному предложению.

«Я покинул «Баварию» более четырех лет назад. С тех пор футбол стал другим. Пока ясности нет, возглавлю ли я клуб. Мне надо все обдумать. Клуб просит, чтобы я стал у руля команды до лета 2018 года», – приводит слова специалиста Rheinische Post.

Сборная России сыграет с бразильцами 23 марта в «Лужниках»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что сборную России ожидает несколько контрольных матчей с одними из сильнейших сборных мира. В частности 23 марта подопечные Станислава Черчесова проведут игру с Бразилией.

Нападающий «Кельна» завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги

В конце сентября нападающий «Кельна» Артем Руднев расторг контракт с клубом по собственному желанию. Согласно изданию Sportowe Fakty, 29-летний латвиец ушел из футбола из-за проблем со здоровьем супруги. В 2015 году у жены Руднева случился выкидыш, после чего она начала лечение в психиатрической клинике. По версии источника, форвард разорвал соглашение с немецким клубом, чтобы сосредоточиться на семье.

Фото: globallookpress, Спорт-Экспресс