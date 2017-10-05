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  • Представитель ФИФА: «Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» выглядят странно, но это не помешает болельщикам»

Представитель ФИФА: «Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» выглядят странно, но это не помешает болельщикам»

5 октября 2017, 20:14
29

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и меропритий Колин Смит оценил подготовку «Екатеринбург-Арены». В конце сентября к объекту пристроили «одинокую трибуну».

«Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира. Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира. С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам», – сказал Смит.

Места на пристроенной трибуне будут самыми дешевыми во время чемпионата мира. Турнир пройдет с 14-го июня по 15 июля в 11-ти городах России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Урал
Комментарии (29)
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DePisuares
1507224000
Вот это они изъеб****сь)))
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Chesn0k
1507224052
а ещё с них открывается потрясающия вид на сизо и церковь.)
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GermanVo
1507224481
Умом Россию не понять...
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insider_retro
1507224893
Интересное и необычное решение!.. Странно, как удалось отстоять такой вариант!.. Обычно, хрен на своих лишь бы иностранцам понравилось и соответствовало нормам... Зато дёшево и сердито!!!.. Не то что с Фиштом в Сочи гемороились - из зимнего стадиона вместо разбора и перевозки (!!!) сделали футбольный стадион... Нерукотворная наша держава!!!..)))
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Обер-КанцлерЪ
1507225958
А нельзя ли не позориться на весь мир с очередным стадионом? Хотя... И так сойдёт!
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BRO_football
1507228453
Странно это ещё мягко сказано. Эти трибуы выглядят пздц как тупо! Почему вообще такой кривой стадион построили, что пришлось такие трибуны пристраивать?
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сашка0714
1507230461
Сказать блядство это ничего не сказать
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sold93
1507232930
блин, а я еще баклан-арену уродской считал
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bset
1507234801
Это те самые места с дешевыми билетами категории 4?) Хорошо, что я в итоге не взял их)) Крышу я могу и бесплатно посмотреть)
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Недовольный
1507239093
Б-безопасность)
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