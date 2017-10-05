Представитель ФИФА: «Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» выглядят странно, но это не помешает болельщикам»

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и меропритий Колин Смит оценил подготовку «Екатеринбург-Арены». В конце сентября к объекту пристроили «одинокую трибуну».

«Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира. Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира. С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам», – сказал Смит.

Места на пристроенной трибуне будут самыми дешевыми во время чемпионата мира. Турнир пройдет с 14-го июня по 15 июля в 11-ти городах России.