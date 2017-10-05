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    Представитель ФИФА: «Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» выглядят странно, но это не помешает болельщикам»

    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и меропритий Колин Смит оценил подготовку «Екатеринбург-Арены». В конце сентября к объекту пристроили «одинокую трибуну».

    «Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира. Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира. С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам», – сказал Смит.

    Места на пристроенной трибуне будут самыми дешевыми во время чемпионата мира. Турнир пройдет с 14-го июня по 15 июля в 11-ти городах России.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2017 20:14
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 7 октября 2017, 06:36

      ну блииин((( Родной город жиденько обкакался?(((((((((

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 10:28

      мы же не забываем где мы живем, поэтому ничего удивительного))

      1
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 6 октября 2017, 01:08

      это полнейший брет на что выделялись деньги ,выходит норм потратили бабло что бы потом снести деньги на ветер

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 6 октября 2017, 00:31

      Б-безопасность)

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 5 октября 2017, 23:20

      Это те самые места с дешевыми билетами категории 4?) Хорошо, что я в итоге не взял их)) Крышу я могу и бесплатно посмотреть)

      2
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      Рейтинг: +3503

      acor94 5 октября 2017, 23:08

      это я надеюсь они просто выдвинуты? их на стадион будут задвигать? так сказать показали в разобранном состоянии?

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > acor94 6 октября 2017, 00:43

      Нет,так и будет. Как ты себе представляешь чтобы тационарные трибуны задвинули?))
      Но видно с них кстати более ли менее нормально,как бы странно это не звучало. Другое дело что крыши нет,да и потом после ЧМ это всё демонтируют

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      Рейтинг: +3503

      acor94 > GoldPlayFIFARus9 6 октября 2017, 01:21

      как по мне, то это дикость)

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > acor94 6 октября 2017, 03:22

      На самом деле - это распрастранённая практика,так во многих странах делают. Вспомнить хотя бы тот же ЧМ в Бразилии. Если мне не изменяет память,то в Каритибу было так же.В Японии есть такой стадион и т.п.. Таких не мало. Другое дело,что этот в ЕКБ со стороны выглядит реально неказисто. Но опять же,с этих трибун поле видно нормально,я видел фотки.

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      Рейтинг: +439

      sold93 5 октября 2017, 22:48

      блин, а я еще баклан-арену уродской считал

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 5 октября 2017, 22:07

      Сказать блядство это ничего не сказать

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 5 октября 2017, 21:57

      на Фиште такая же херовина.

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 5 октября 2017, 21:53

      У нас как обычно, сначала делают а потом думают..........

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