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    Цыганков не сыграет с Косово

    Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков не сможет помочь сборной Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово, который пройдет 6 октября. Причиной тому послужила травма, полученная в процессе подготовки к матчу.

    У 19-летнего футболиста диагностировано воспаление приводящей мышцы. После выявленной травмы он покинул расположение национальной команды для проведения курса терапии. Есть шанс, что полузащитник присоединится к национальной команде перед матчем с Хорватией, который состоится 9 октября.

    Источник: ФФУ

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    05.10.2017 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 октября 2017, 16:07

      Почему он не в окопе?

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 5 октября 2017, 12:06

      Почему они с ними вообще играют? Разве пример независимости Косово не подрывает незалежность Украины?) Где протесты?)

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > bset 6 октября 2017, 13:40

      Украина с ними оба матча играют на нейнтральном поле. Домашний матч в Польше, гостевой в Албании.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 октября 2017, 12:02

      Блин...нам это так интересно...

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