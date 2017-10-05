Цыганков не сыграет с Косово

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков не сможет помочь сборной Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово, который пройдет 6 октября. Причиной тому послужила травма, полученная в процессе подготовки к матчу.

У 19-летнего футболиста диагностировано воспаление приводящей мышцы. После выявленной травмы он покинул расположение национальной команды для проведения курса терапии. Есть шанс, что полузащитник присоединится к национальной команде перед матчем с Хорватией, который состоится 9 октября.