Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тите разглядел прогресс Паулиньо в «Барселоне»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите заметил прогресс полузащитника команды Паулиньо в «Барселоне».

    «Уверен, что Паулиньо прогрессирует в новом клубе. Его общий уровень растет. На мой взгляд, это объясняется тем, что в «Барселоне» царит атмосфера поддержки и сотрудничества.

    Он обладает хорошей интуицией на поле и чтением игры. Но у него есть и другие сильные качества. Так что в «Барселоне» у него все будет хорошо», – сказал Тите.

    Напомним, что Паулиньо сменил китайский «Гуанчжоу Эвергранд» на «Барселону» в прошедшее лето.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2017 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11