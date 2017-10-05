Тите разглядел прогресс Паулиньо в «Барселоне»

Главный тренер сборной Бразилии Тите заметил прогресс полузащитника команды Паулиньо в «Барселоне».

«Уверен, что Паулиньо прогрессирует в новом клубе. Его общий уровень растет. На мой взгляд, это объясняется тем, что в «Барселоне» царит атмосфера поддержки и сотрудничества.

Он обладает хорошей интуицией на поле и чтением игры. Но у него есть и другие сильные качества. Так что в «Барселоне» у него все будет хорошо», – сказал Тите.

Напомним, что Паулиньо сменил китайский «Гуанчжоу Эвергранд» на «Барселону» в прошедшее лето.