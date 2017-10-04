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    Романцев заявил, что «Тамбов» может выиграть Кубок России

    Известнейший российский тренер Олег Романцев поделился мнением касательно перспектив выступающего в ФНЛ «Тамбова» выиграть в текущем сезоне Кубок России. По словам специалиста, это команде по силам.

    «Клуб может дойти до финала Кубка России и победить. У нас уже выигрывали команды из первого дивизиона. Как раз успехи команды и привлекают зрителей на стадионы и к занятиям в спортшколе», – приводит слова Романцева OnlineTambov.

    В первенстве ФНЛ команда Андрея Талалаева идет на пятом месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 23:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 октября 2017, 00:01

      Спартак тоже претендент, но Тамбов безусловно, фаворит!

      0
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 25 октября 2017, 17:03

      Увы,Олег Иванович - не в этот раз!!! Спартак Москва - только победа!!!

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 октября 2017, 10:56

      только Крылья только победа! какой Тамбов Олег Иванович стареете =)

      -1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > h3LL1k 25 октября 2017, 23:13

      Для OnlineTambov - Тамбов. Будет вью давать OnlineSamara, тогда и будут КС.

      -3
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 6 октября 2017, 04:59

      Вероятность, конечно, есть!

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 5 октября 2017, 08:59

      Почему про Тамбов то сказал???

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 октября 2017, 07:16

      любой лишь бы не свиньи

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 5 октября 2017, 06:39

      Енисей и Спартак еще есть...

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > МАКАРШВЕД 5 октября 2017, 07:17

      спартаку трахнут рубиновые

      -1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 23:33

      Извините Олег Иванович, но там ещё одна командочка не вылетела пока и нам хотелось бы, чтобы она как-то отличилась. Поверьте, Вам будет очень приятно, что Вы не угадали.

      1
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      Рейтинг: +2453

      docndoc > DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 03:24

      Уж не на Енисей ли намекаете, сэр? Тогда согласен! ))

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