Романцев заявил, что «Тамбов» может выиграть Кубок России

Известнейший российский тренер Олег Романцев поделился мнением касательно перспектив выступающего в ФНЛ «Тамбова» выиграть в текущем сезоне Кубок России. По словам специалиста, это команде по силам.

«Клуб может дойти до финала Кубка России и победить. У нас уже выигрывали команды из первого дивизиона. Как раз успехи команды и привлекают зрителей на стадионы и к занятиям в спортшколе», – приводит слова Романцева OnlineTambov.

В первенстве ФНЛ команда Андрея Талалаева идет на пятом месте.