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Романцев заявил, что «Тамбов» может выиграть Кубок России

4 октября 2017, 23:24
12

Известнейший российский тренер Олег Романцев поделился мнением касательно перспектив выступающего в ФНЛ «Тамбова» выиграть в текущем сезоне Кубок России. По словам специалиста, это команде по силам.

«Клуб может дойти до финала Кубка России и победить. У нас уже выигрывали команды из первого дивизиона. Как раз успехи команды и привлекают зрителей на стадионы и к занятиям в спортшколе», – приводит слова Романцева OnlineTambov.

В первенстве ФНЛ команда Андрея Талалаева идет на пятом месте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. ФНЛ Тамбов Романцев Олег
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1507149198
Извините Олег Иванович, но там ещё одна командочка не вылетела пока и нам хотелось бы, чтобы она как-то отличилась. Поверьте, Вам будет очень приятно, что Вы не угадали.
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МАКАРШВЕД
1507174795
Енисей и Спартак еще есть...
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карасевщина
1507177006
любой лишь бы не свиньи
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SPARTAK 85
1507183167
Почему про Тамбов то сказал???
Ответить
VVM1964
1507203077
ПОЧЕМУ ТАМБОВ ? ЗАЧЕМ ТАМБОВ ?
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Maxim Nik
1507255143
Вероятность, конечно, есть!
Ответить
h3LL1k
1508572593
только Крылья только победа! какой Тамбов Олег Иванович стареете =)
Ответить
Mihei888
1508940223
Увы,Олег Иванович - не в этот раз!!! Спартак Москва - только победа!!!
Ответить
vitvik
1508965275
Спартак тоже претендент, но Тамбов безусловно, фаворит!
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