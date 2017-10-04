Промес: «Зенит» и правда хорош. Но впереди еще больше половины сезона и еще ничего не проиграно»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о лидерстве «Зенита» в чемпионате России и отставании красно-белых.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, действующие чемпионы страны занимают шестую позицию и отстают от сине-бело-голубых на 11 очков.

– Не слишком ли велико отставание от «Зенита» в чемпионате России?

– Прямо сейчас – да, разрыв приличный. «Зенит» и правда хорош. Но впереди еще больше половины сезона. Пока еще ничего не проиграно. Нам не стоит оглядываться на соперников – нужно заботиться о себе. И брать три очка в каждом туре, а там посмотрим.