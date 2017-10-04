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    Промес: «Зенит» и правда хорош. Но впереди еще больше половины сезона и еще ничего не проиграно»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о лидерстве «Зенита» в чемпионате России и отставании красно-белых.

    На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, действующие чемпионы страны занимают шестую позицию и отстают от сине-бело-голубых на 11 очков.

    – Не слишком ли велико отставание от «Зенита» в чемпионате России?

    – Прямо сейчас – да, разрыв приличный. «Зенит» и правда хорош. Но впереди еще больше половины сезона. Пока еще ничего не проиграно. Нам не стоит оглядываться на соперников – нужно заботиться о себе. И брать три очка в каждом туре, а там посмотрим.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2017 12:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:27

      Да ты чё, Промяша, неужто разглядел?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 18:09

      Полностью согласен.

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 15:50

      Жалко, что он только один в клубе так оптимистично настроен, остальные как-то сомневаются. Молодец ПРОМЕСКА !

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 октября 2017, 15:24

      остальных я так понимаю хрюнделельское чсв не позволяет замечать

      0
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 4 октября 2017, 13:56

      Самое главное для самих игроков - не впадать в уныние. От самобичевания толку нет. Надо просто делать правильные выводы из неудач и со спокойной душой двигаться дальше, имея целью самые высокие места по итогам Чемпионата.

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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 4 октября 2017, 13:43

      Очки будут терять все, надо биться до последнего тура! А весной посмотрим кто и где!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2017, 13:31

      ПРАВИЛЬНО НЕХ СМОТРЕТЬ НА ВЕРХ ИГРАЕМ ДАЛЬШЕ И ПОБЕЖДАЕМ

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