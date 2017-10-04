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    Виктор Гусев: «Мне стыдно, как в российском футболе решаются некоторые вещи. Вот зачем нам нужен лимит на легионеров?»

    Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» раскритиковал действующий в российском чемпионате лимит на легионеров.

    На данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

    – Три слова, которые лучше всего характеризуют наш футбол.

    – Неустроенность, нелогичность и (после долгой паузы) популярность. Первые два слова не убивают того, что этот вид спорта остается в стране самой популярной игрой. В этом смысле мне не стыдно за наш футбол.

    Мне стыдно, как решаются и организуются некоторые вещи, и не стыдно за многих людей, в которых я вижу энтузиазм, преданность и интерес. Это целое поколение, которое без денег и больших контрактов сражалось на поле.

    Хочется, чтобы принимались правильные решения. Есть лимит на легионеров, но зачем он нужен? Это не помогает сборной и не рождает новых талантов, потому что нужно устраивать открытую конкуренцию. А тут нам еще и говорят, как хорошо все у нас получается с импортозамещением, что его надо перенести на футбол и вообще убрать иностранных игроков.

    Хорошо, уберем их из чемпионата, но потом же командам выходить на международную арену. Играть, к примеру, с «Арсеналом», где в составе девять не англичан. А мы же, принимая импортозамещение, не можем иметь одну команду для внутреннего пользования, другую – для еврокубков. Такие не очень умные мысли мешают и уводят в сторону от решения главных проблем.

    Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 20:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 23:27

      Уважаемый Виктор! За разъяснениями по поводу лимита на иностранцев вы можете обратиться к господину Мутко. Он совсем недавно объяснил это даже президенту. Если корротко : для создания конкурентной среды в российских футбольных клубах. Удачных Вам комментариев!

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 4 октября 2017, 23:19

      Хороший футболист появляется только в конкурентной среде,так было ,есть и будет,и что бы это понять достаточно взглянуть на список российских игроков играющих в топ чемпионатах сейчас,ответ 0!!!!и посмотреть сколько играло до лимита,тут и Шава,Погребняк,Жирков,Керж,Павлюченко,Аленичев,Канчельскис,Игорь Корнеев, Саленко, и это только малый список,русские были и в Барсе и МЮ ,и в Интере,а это извените меня о многом говорит,вот и делайте выводы!

      2
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 4 октября 2017, 22:39

      Футбол Исландии не насыщен легионерами, как я слышал. Но если бы мы выступили на Евро как Исландия, вопросов бы к руководству и футболистам не было. В Англии интересный чемп и не очень - сборная. Чего мы хотим?

      0
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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 > Бриг 5 октября 2017, 03:37

      По сравнению с нашей там сборная "очень" даже.

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 4 октября 2017, 22:28

      Лимит-это добро для нашего чемпионата! Который оберегает наш футбол от засилия третьесортных иностранных легионеров! А молодые Российские звёздочки ещё появятся, просто нужно немножко подождать и вложить немного денег в нашу и без того унылую футбольную детско-юношескую структуру! А такие вложения не бывают с мгновенным "выхлопом"! И попросту глупцы те люди которые этого не принимают и не признают!!!! Гусь, я тебя уважаю, но лучше заткнись, и делай только то что умеешь делать лучше всего, а именно комментируй футбольные матчи!

      -1
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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 > √монегаск√ 5 октября 2017, 04:04

      Что за бредятина? В чем добро? Как ты выражаешься "третьесортные" легионеры в нашем чемпионате все равно имеют место быть в клубахс более мелким бюджетом и возможностями. А такие как Зенит, ЦСКА, Спартак и при отмене лимита не будут закупаться оными. А что дает лимит на самом деле? Непомерно высокие зарплаты второсортным игрокам с Российским паспортом - раз. Не желание этих игроков уезжать за границу, расти, развиваться, так как в Европе за их уровень игры платить никто и близко не будет - два. Да и зачем уезжать, когда в условной Англии надо будет пахать, а в РФПЛ место в основе прикрыто лимитом - три. Много ли именно молодых русских игроков выходит в основе благодаря лимиту? Нет - четыре. Конкуренция, вот чего действительно не хватает. Только когда создаются условия, где надо пахать и расти, русский человек будет делать это. А когда можно сидеть на жопе ровно, и получать большие бабки, он будет сидеть на жопе ровно. Показателен пример Кузяева в Зените. С приобретенеем действительно качественных легов в полузащиту, посмотрите как он пашет, старается, и смотриться не хуже, отнюдь, чем остальные, он стал на несколько уровней выше, чем в Тереке. Так что заткнись сам, и иди занимайся чем там лучше умеешь, гений.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 октября 2017, 22:04

      Прекратите уже хаять лимит! Хорошо это или плохо все будет видно, когда перестанут платить баснословные суммы по контрактам бездельникам и тунеядцам! Лимит сам собой отпадет! И хлынут толпой русские профессионалы за валютой в Европу! Может тогда играть начнут и отрабатывать контракты?

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 4 октября 2017, 21:42

      По-моему тоже лучше отменить лимит, тогда и увидим кто сколько стоит у нас на самом деле, а то действительно чуть получше наша "звезда", а получать хочет на уровне Месси.

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 4 октября 2017, 21:23

      Вместо поддержки ДЮСШ мы искусственно поддерживаем наших футболистов. Хотя надо работать в ДЮСШ. Особенно в плане физических кондиций и психологии. Ибо наши футболисты всем европейцам проигрывают в плотности и скорости, а психологически присесть на лавку среднего английского клуба для них - достижение, после которого можно уже ни к чему не стремиться, не пахать на играх.

      2
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      Рейтинг: +26

      Dmitry136 4 октября 2017, 21:19

      Хоть где то я согласен с Гусевым!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 октября 2017, 20:50

      убрать лимит, посмотрим сколько тогда будут стоить наши бревна и их зарплаты явно упадут в десятки раз!!!по мне пускай в команде бегает какой-нибудь монгол или африканец, чем бесполезные наши пешеходы

      6
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      Рейтинг: +521

      kazak1975 4 октября 2017, 20:40

      Если популизм в футболе станет модным, то лимит можно будет отменить, чтобы команды мерялись количеством негров, легионеров и количеством доморощенных игроков.

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