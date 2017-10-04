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  • Виктор Гусев: «Мне стыдно, как в российском футболе решаются некоторые вещи. Вот зачем нам нужен лимит на легионеров?»

Виктор Гусев: «Мне стыдно, как в российском футболе решаются некоторые вещи. Вот зачем нам нужен лимит на легионеров?»

4 октября 2017, 20:15
17

Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» раскритиковал действующий в российском чемпионате лимит на легионеров.

На данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Три слова, которые лучше всего характеризуют наш футбол.

– Неустроенность, нелогичность и (после долгой паузы) популярность. Первые два слова не убивают того, что этот вид спорта остается в стране самой популярной игрой. В этом смысле мне не стыдно за наш футбол.

Мне стыдно, как решаются и организуются некоторые вещи, и не стыдно за многих людей, в которых я вижу энтузиазм, преданность и интерес. Это целое поколение, которое без денег и больших контрактов сражалось на поле.

Хочется, чтобы принимались правильные решения. Есть лимит на легионеров, но зачем он нужен? Это не помогает сборной и не рождает новых талантов, потому что нужно устраивать открытую конкуренцию. А тут нам еще и говорят, как хорошо все у нас получается с импортозамещением, что его надо перенести на футбол и вообще убрать иностранных игроков.

Хорошо, уберем их из чемпионата, но потом же командам выходить на международную арену. Играть, к примеру, с «Арсеналом», где в составе девять не англичан. А мы же, принимая импортозамещение, не можем иметь одну команду для внутреннего пользования, другую – для еврокубков. Такие не очень умные мысли мешают и уводят в сторону от решения главных проблем.

Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (17)
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VVM1964
1507138242
" Мне стыдно, как в российском футболе решаются некоторые вещи " ( И НЕ ТОЛЬКО В ФУТБОЛЕ ) ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ЛЕГИОНЕРОВ НАДО ЖДАТЬ " МНЕНИЕ " ИЛИ УКАЗАНИЕ ПУТИНА .
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paracetamol
1507138351
Чё сказал? П-бол!
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Александ1982
1507139415
убрать лимит, посмотрим сколько тогда будут стоить наши бревна и их зарплаты явно упадут в десятки раз!!!по мне пускай в команде бегает какой-нибудь монгол или африканец, чем бесполезные наши пешеходы
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bset
1507141435
Вместо поддержки ДЮСШ мы искусственно поддерживаем наших футболистов. Хотя надо работать в ДЮСШ. Особенно в плане физических кондиций и психологии. Ибо наши футболисты всем европейцам проигрывают в плотности и скорости, а психологически присесть на лавку среднего английского клуба для них - достижение, после которого можно уже ни к чему не стремиться, не пахать на играх.
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Kokmarov
1507142557
По-моему тоже лучше отменить лимит, тогда и увидим кто сколько стоит у нас на самом деле, а то действительно чуть получше наша "звезда", а получать хочет на уровне Месси.
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Serjoga
1507143894
Прекратите уже хаять лимит! Хорошо это или плохо все будет видно, когда перестанут платить баснословные суммы по контрактам бездельникам и тунеядцам! Лимит сам собой отпадет! И хлынут толпой русские профессионалы за валютой в Европу! Может тогда играть начнут и отрабатывать контракты?
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√монегаск√
1507145325
Лимит-это добро для нашего чемпионата! Который оберегает наш футбол от засилия третьесортных иностранных легионеров! А молодые Российские звёздочки ещё появятся, просто нужно немножко подождать и вложить немного денег в нашу и без того унылую футбольную детско-юношескую структуру! А такие вложения не бывают с мгновенным "выхлопом"! И попросту глупцы те люди которые этого не принимают и не признают!!!! Гусь, я тебя уважаю, но лучше заткнись, и делай только то что умеешь делать лучше всего, а именно комментируй футбольные матчи!
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Бриг
1507145940
Футбол Исландии не насыщен легионерами, как я слышал. Но если бы мы выступили на Евро как Исландия, вопросов бы к руководству и футболистам не было. В Англии интересный чемп и не очень - сборная. Чего мы хотим?
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Lenin26
1507148341
Хороший футболист появляется только в конкурентной среде,так было ,есть и будет,и что бы это понять достаточно взглянуть на список российских игроков играющих в топ чемпионатах сейчас,ответ 0!!!!и посмотреть сколько играло до лимита,тут и Шава,Погребняк,Жирков,Керж,Павлюченко,Аленичев,Канчельскис,Игорь Корнеев, Саленко, и это только малый список,русские были и в Барсе и МЮ ,и в Интере,а это извените меня о многом говорит,вот и делайте выводы!
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DOCTOR PENALTY
1507148837
Уважаемый Виктор! За разъяснениями по поводу лимита на иностранцев вы можете обратиться к господину Мутко. Он совсем недавно объяснил это даже президенту. Если корротко : для создания конкурентной среды в российских футбольных клубах. Удачных Вам комментариев!
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