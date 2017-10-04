Виктор Гусев: «Мне стыдно, как в российском футболе решаются некоторые вещи. Вот зачем нам нужен лимит на легионеров?»

Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» раскритиковал действующий в российском чемпионате лимит на легионеров.

На данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Три слова, которые лучше всего характеризуют наш футбол.

– Неустроенность, нелогичность и (после долгой паузы) популярность. Первые два слова не убивают того, что этот вид спорта остается в стране самой популярной игрой. В этом смысле мне не стыдно за наш футбол.

Мне стыдно, как решаются и организуются некоторые вещи, и не стыдно за многих людей, в которых я вижу энтузиазм, преданность и интерес. Это целое поколение, которое без денег и больших контрактов сражалось на поле.

Хочется, чтобы принимались правильные решения. Есть лимит на легионеров, но зачем он нужен? Это не помогает сборной и не рождает новых талантов, потому что нужно устраивать открытую конкуренцию. А тут нам еще и говорят, как хорошо все у нас получается с импортозамещением, что его надо перенести на футбол и вообще убрать иностранных игроков.

Хорошо, уберем их из чемпионата, но потом же командам выходить на международную арену. Играть, к примеру, с «Арсеналом», где в составе девять не англичан. А мы же, принимая импортозамещение, не можем иметь одну команду для внутреннего пользования, другую – для еврокубков. Такие не очень умные мысли мешают и уводят в сторону от решения главных проблем.

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