Кузяев: «Забить «Спартаку» было в кайф»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что испытал невероятные впечатления после гола в ворота «Спартака».

Напомним, что россиянин поразил ворота красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ, который проходил 6 августа.

– Вы забили гол «Спартаку». Какие были ощущения?

– Забить «Спартаку» было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке.