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    Кузяев: «Забить «Спартаку» было в кайф»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что испытал невероятные впечатления после гола в ворота «Спартака».

    Напомним, что россиянин поразил ворота красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ, который проходил 6 августа.

    – Вы забили гол «Спартаку». Какие были ощущения?

    – Забить «Спартаку» было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2017 01:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11358

      alp 4 октября 2017, 16:24

      всегда приятно заносчивой кобыле хлабыстнуть по мордасам ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2017, 13:08

      он еще сопливый что бы кайфы получать

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 октября 2017, 12:14

      Тебе что бабы не дают-кайф от гола он получил.Странно но каждый кайфует как может.

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 4 октября 2017, 11:46

      На самый лучший клуб России все настраиваются по особому

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 11:07

      Молодец. Надо было еще парочку добавить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 4 октября 2017, 10:11

      да Спартаку всем почетно забить...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 октября 2017, 08:15

      запомни этот момент. больше он не повторится

      2
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 4 октября 2017, 05:40

      Так держать. В тот день хорошо "накормили" мясных, им было мало, еще хотят...

      -1
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      Рейтинг: +313

      MrSmit 4 октября 2017, 04:30

      Видимо даже во время ядерной войны все будут говорить о Спартаке.

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 октября 2017, 02:26

      Гол красавец конечно , да и забил не кому-то то там а Спартаку, хорошо прибавил в этом сезоне, молодец, продолжай в том же духе

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