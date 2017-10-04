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Кузяев: «Забить «Спартаку» было в кайф»

4 октября 2017, 01:27
12

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что испытал невероятные впечатления после гола в ворота «Спартака».

Напомним, что россиянин поразил ворота красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ, который проходил 6 августа.

– Вы забили гол «Спартаку». Какие были ощущения?

– Забить «Спартаку» было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кузяев Далер
Комментарии (12)
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Павелий
1507070570
Есть такая примета: если забиваешь гол Спартаку и бахвалишься, то потом забиваешь крайне редко, защитники соперников не щадят, судьи очень строги, да и карьера потом идёт только вниз. Спроси как минимум у Антона Заболотного.
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Football06
1507073215
Гол красавец конечно , да и забил не кому-то то там а Спартаку, хорошо прибавил в этом сезоне, молодец, продолжай в том же духе
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MrSmit
1507080656
Видимо даже во время ядерной войны все будут говорить о Спартаке.
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VIKZH
1507084835
Так держать. В тот день хорошо "накормили" мясных, им было мало, еще хотят...
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piligrim1986
1507094142
запомни этот момент. больше он не повторится
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alexivanof197
1507101101
да Спартаку всем почетно забить...
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paracetamol
1507104445
Молодец. Надо было еще парочку добавить!
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АндрейФКСМ
1507106804
На самый лучший клуб России все настраиваются по особому
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Диктор
1507108491
Тебе что бабы не дают-кайф от гола он получил.Странно но каждый кайфует как может.
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alp
1507123474
всегда приятно заносчивой кобыле хлабыстнуть по мордасам ))
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