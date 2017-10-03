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    Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Самаре отстает от графика на полтора месяца

    Министр спорта РФ Павел Колобков проинформировал общественность, что строительство нового самарского стадиона, который будет задействован в проведении чемпионата мира-2018, серьезно отстает от графика. При этом политик обещает, что работы закончатся в срок.

    «Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре – до полутора месяцев. В отношении подрядчика применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний, и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем, и стадион будет сдан в срок.

    На 12 объектах на отдельных этапах работы ведутся с отставанием от плановых сроков. Но отмечу, что данные отставания не оказывают существенного влияния на сроки завершения строительства. На особом контроле находятся объекты Московского авиационного узла и аэропортовых комплексов в Калининграде и Саранске», – рассказал Колобков.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2017 20:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 10 октября 2017, 17:32

      Там,где воруют,всегда есть отставание в сроках строительства.Нужны аргументы? -Пожалуйста: Украл,скажем(к примеру)Меркушкин 20 процентов выделенных средств.Всё идёт нормально,люди радостно въё..вают,получают вовремя зарплату.В конце работ подступает песец денежкам,начальство мечется,просит у Москвы добавки,рабочих начинают мурыжить,кормить завтраками.Падает производительность труда.Возникает отставание от графика работ.

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 6 октября 2017, 17:58

      Да Все Будет хорошо!Сдадут вовремя!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 октября 2017, 12:06

      Саранск,Самара конечно украсят ЧМ.Ну нет других...

      -1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > sidul1 4 октября 2017, 14:55

      Не знаю на счет Саранска, а Самара точно украсит ЧМ простые болельщики не виноваты в воровстве чиновников, а желающие попасть на чемпионат уже привысили вместительность стадиона. Надеюсь, что успеют хотя бы в последний момент

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > sidul1 6 октября 2017, 01:15

      например?)

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > kupryaev 8 октября 2017, 14:29

      Юг России,Краснодар,может Хабаровск.

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > sidul1 8 октября 2017, 19:40

      Да, Хабаровск прям самый южный город в России. Самый срост там играть. Угу

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      Рейтинг: +875

      sidul1 > Victor.Vings 9 октября 2017, 14:36

      Города у нас своеобразные и это увидят гости ЧМ.Так что выходит только Питер!Ну и Москва,куда без нее.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > sidul1 13 октября 2017, 19:40

      а в Краснодаре то был? ) я согласен,что условия там намного лучше,но инфраструктуру то в учет не берешь? там город полностью вообще перестраивать надо-поэтому и не попали наверное ...ну Хабаровск)) ничего не имею против города самого и его жителей ,но чемпионат мира это все таки мероприятие проводящееся с учетом потребностей большей части посетителей данного мероприятия , а это туристы ,так что отсутствие данного города в претендентах очевидно....все таки надо учитывать все моменты и наверное не пальцем тыкнули в те города ,которые будут принимать матчи ЧМ-18

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 октября 2017, 22:59

      когда такая херня происходит появляется громоотвод в виде Зенита и его стадиона.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 3 октября 2017, 20:57

      как раз к концу чемпионата мира построят

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 октября 2017, 20:22

      Снежный ком недоделок строительства начнет только расти ,а сроки отставания только увеличиваться,в России всегда так и ни как иначе

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > fanchik 3 октября 2017, 21:55

      Достроят как надо. С олимпиадой тоже отставали, но все сделали в срок.

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 3 октября 2017, 20:12

      Путина туда срочно, а то толку все равно не будет.

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee > Kokmarov 6 октября 2017, 04:02

      внес уже свой вклад. Убрал Матрешкина, спасибо ему!

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