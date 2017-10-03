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Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Самаре отстает от графика на полтора месяца

3 октября 2017, 20:08
15

Министр спорта РФ Павел Колобков проинформировал общественность, что строительство нового самарского стадиона, который будет задействован в проведении чемпионата мира-2018, серьезно отстает от графика. При этом политик обещает, что работы закончатся в срок.

«Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре – до полутора месяцев. В отношении подрядчика применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний, и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем, и стадион будет сдан в срок.

На 12 объектах на отдельных этапах работы ведутся с отставанием от плановых сроков. Но отмечу, что данные отставания не оказывают существенного влияния на сроки завершения строительства. На особом контроле находятся объекты Московского авиационного узла и аэропортовых комплексов в Калининграде и Саранске», – рассказал Колобков.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов
Комментарии (15)
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Kokmarov
1507050757
Путина туда срочно, а то толку все равно не будет.
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fanchik
1507051361
Снежный ком недоделок строительства начнет только расти ,а сроки отставания только увеличиваться,в России всегда так и ни как иначе
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трениришко
1507053459
как раз к концу чемпионата мира построят
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3a zenit
1507060770
когда такая херня происходит появляется громоотвод в виде Зенита и его стадиона.
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sidul1
1507107965
Саранск,Самара конечно украсят ЧМ.Ну нет других...
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SERG63
1507301895
Да Все Будет хорошо!Сдадут вовремя!
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yorgenbarenz
1507645931
Там,где воруют,всегда есть отставание в сроках строительства.Нужны аргументы? -Пожалуйста: Украл,скажем(к примеру)Меркушкин 20 процентов выделенных средств.Всё идёт нормально,люди радостно въё..вают,получают вовремя зарплату.В конце работ подступает песец денежкам,начальство мечется,просит у Москвы добавки,рабочих начинают мурыжить,кормить завтраками.Падает производительность труда.Возникает отставание от графика работ.
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