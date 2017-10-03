Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Самаре отстает от графика на полтора месяца

Министр спорта РФ Павел Колобков проинформировал общественность, что строительство нового самарского стадиона, который будет задействован в проведении чемпионата мира-2018, серьезно отстает от графика. При этом политик обещает, что работы закончатся в срок.

«Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре – до полутора месяцев. В отношении подрядчика применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний, и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем, и стадион будет сдан в срок.

На 12 объектах на отдельных этапах работы ведутся с отставанием от плановых сроков. Но отмечу, что данные отставания не оказывают существенного влияния на сроки завершения строительства. На особом контроле находятся объекты Московского авиационного узла и аэропортовых комплексов в Калининграде и Саранске», – рассказал Колобков.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.