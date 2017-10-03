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    Количество билетов на ЧМ-2018 самой низкой ценовой категории может быть увеличено

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что его структура ведет активную работу по увеличению количества недорогих билетов на матчи чемпионата мира-2018. Соответствующие письма в ФИФА уже направлены.

    «Всего запланировано 2 млн 600 тыс. билетов. Существуют билеты четырех категорий, при этом билеты четвертой категории, самой недорогой, доступны только для граждан России.

    Мы продолжаем работать с Международной федерацией футбола (ФИФА) по расширению четвертой категории, соответствующие письма уже направлены руководству ФИФА от имени председателя оргкомитета Виталия Мутко», – сказал Сорокин.

    Добавим, пожелание увеличить количество недорогих билетов высказал президент РФ Владимир Путин.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2017 19:26
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