Накануне матча «ПСЖ» – «Бордо» полиция обезвредила самодельную бомбу около стадиона «Парк де Пренс»

С субботу, 30 сентября, незадолго до матча восьмого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Бордо» (6:2) около стадиона парижан «Парк де Пренс» правоохранительными органами было обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из четырех газовых баллонов, облитых бензином.

По подозрению в теракте были арестованы пять человек, в том числе один известный исламистский экстремист, который должен был находиться под наблюдением.

Все арестованные в субботу остаются под стражей, однако личность никого из них до сих пор официально не установлена. Бомба была взорвана экспертами на месте происшествия после эвакуации людей.