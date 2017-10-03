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    Накануне матча «ПСЖ» – «Бордо» полиция обезвредила самодельную бомбу около стадиона «Парк де Пренс»

    С субботу, 30 сентября, незадолго до матча восьмого тура Лиги 1 «ПСЖ»«Бордо» (6:2) около стадиона парижан «Парк де Пренс» правоохранительными органами было обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из четырех газовых баллонов, облитых бензином.

    По подозрению в теракте были арестованы пять человек, в том числе один известный исламистский экстремист, который должен был находиться под наблюдением.

    Все арестованные в субботу остаются под стражей, однако личность никого из них до сих пор официально не установлена. Бомба была взорвана экспертами на месте происшествия после эвакуации людей.

    Источник: Daily Mail

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    03.10.2017 14:28
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