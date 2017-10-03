Кокорин: «Вызов в сборную? Я этого ждал, национальная команда – престиж страны»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин признался, что ожидал приглашения в национальную команду. Также 26-летний игрок назвал причины своей высокой результативности в нынешнем сезоне.

Подопечные Станислава Черчесова в ближайшее время проведут два товарищеских поединка. В субботу, 7 октября, им в Москве предстоит встретится с Южной Кореей, а во вторник, 10 числа, россияне примут в Казани Иран.

Напомним, Кокорин получил вызов в сборную впервые с ноября 2016 года.

«Понятное дело, я ждал вызова в сборную. Мы для этого и работаем. Сборная – престиж страны. Я хотел этого. Опасения после публикации в соцсетях летом? Если бы это произошло во время моего режима, турнира, это одно дело, а это произошло во время отдыха. Не надо про это забывать.

Переехали в другой корпус, а так все осталось прежним – распорядок, правила, тренировки. Хорошее настроение, рабочая атмосфера. Если мы с Федором Смоловым выйдем играть вместе, то буду, конечно, доволен. Мы играли вместе, но не так много. Будем ждать.

Я забил уже 15 голов в нынешнем сезоне? Когда играл на своей позиции, то примерно то же самое было. Понятно, что было меньше игр, мы не участвовали в еврокубках, плюс сейчас сильнее команда, поэтому играть в ней одно удовольствие. Причины изменений в игре? Все вместе: сильная команда, новые игроки, другая тактика, я на своей позиции. Можно многое перечислять… Режим питания», – сказал Кокорин.