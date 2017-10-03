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    Кокорин: «Вызов в сборную? Я этого ждал, национальная команда – престиж страны»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин признался, что ожидал приглашения в национальную команду. Также 26-летний игрок назвал причины своей высокой результативности в нынешнем сезоне.

    Подопечные Станислава Черчесова в ближайшее время проведут два товарищеских поединка. В субботу, 7 октября, им в Москве предстоит встретится с Южной Кореей, а во вторник, 10 числа, россияне примут в Казани Иран.

    Напомним, Кокорин получил вызов в сборную впервые с ноября 2016 года.

    «Понятное дело, я ждал вызова в сборную. Мы для этого и работаем. Сборная – престиж страны. Я хотел этого. Опасения после публикации в соцсетях летом? Если бы это произошло во время моего режима, турнира, это одно дело, а это произошло во время отдыха. Не надо про это забывать.

    Переехали в другой корпус, а так все осталось прежним – распорядок, правила, тренировки. Хорошее настроение, рабочая атмосфера. Если мы с Федором Смоловым выйдем играть вместе, то буду, конечно, доволен. Мы играли вместе, но не так много. Будем ждать.

    Я забил уже 15 голов в нынешнем сезоне? Когда играл на своей позиции, то примерно то же самое было. Понятно, что было меньше игр, мы не участвовали в еврокубках, плюс сейчас сильнее команда, поэтому играть в ней одно удовольствие. Причины изменений в игре? Все вместе: сильная команда, новые игроки, другая тактика, я на своей позиции. Можно многое перечислять… Режим питания», – сказал Кокорин.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2017 14:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +116

      Karakush 3 октября 2017, 16:52

      Критика пошла на пользу. Сделал правильные выводы. На данный момент лучший нап с российским паспортом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Karakush 3 октября 2017, 17:27

      добавить нечего..

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 3 октября 2017, 16:22

      Не истерите ребята, это сборная и какая бы она не была она наша РОССИЙСКАЯ, и игроков в любом случае надо поддерживать а не хаить. Мы же Русские Россияне и от нашей поддержки очень многое зависит, и Кокорин Русский-Россиянин...

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 3 октября 2017, 16:20

      Сынок,старайся..
      На следующий год с тебя спросим...
      Забудьте про все .Кабаки.Девок.
      Вам повезло,ваше поколение будет принимать великое соревнование.
      Наше поколение получило лишь Олимпиаду 1980.Но это не то...
      Сам говоришь,что сборная это - уух! Так старайтесь,за нами дело не встанет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 октября 2017, 15:34

      ладно базарить. вызов заслужил игрой, тут спору нет. покажи, на что способен без Паредеса.

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 3 октября 2017, 14:39

      где у нашей сборной престиж?)

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 3 октября 2017, 14:24

      Хоть и начал забивать в кое то веки, но с каких пор о престиже задумался. Что то он не думал раньше(я про историю с Монако)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 октября 2017, 14:17

      Было бы нелепо его сейчас не пригласить. Забивает много, в отличной форме.

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