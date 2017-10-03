Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Вызов в сборную? Я этого ждал, национальная команда – престиж страны»

Кокорин: «Вызов в сборную? Я этого ждал, национальная команда – престиж страны»

3 октября 2017, 14:12
8

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин признался, что ожидал приглашения в национальную команду. Также 26-летний игрок назвал причины своей высокой результативности в нынешнем сезоне.

Подопечные Станислава Черчесова в ближайшее время проведут два товарищеских поединка. В субботу, 7 октября, им в Москве предстоит встретится с Южной Кореей, а во вторник, 10 числа, россияне примут в Казани Иран.

Напомним, Кокорин получил вызов в сборную впервые с ноября 2016 года.

«Понятное дело, я ждал вызова в сборную. Мы для этого и работаем. Сборная – престиж страны. Я хотел этого. Опасения после публикации в соцсетях летом? Если бы это произошло во время моего режима, турнира, это одно дело, а это произошло во время отдыха. Не надо про это забывать.

Переехали в другой корпус, а так все осталось прежним – распорядок, правила, тренировки. Хорошее настроение, рабочая атмосфера. Если мы с Федором Смоловым выйдем играть вместе, то буду, конечно, доволен. Мы играли вместе, но не так много. Будем ждать.

Я забил уже 15 голов в нынешнем сезоне? Когда играл на своей позиции, то примерно то же самое было. Понятно, что было меньше игр, мы не участвовали в еврокубках, плюс сейчас сильнее команда, поэтому играть в ней одно удовольствие. Причины изменений в игре? Все вместе: сильная команда, новые игроки, другая тактика, я на своей позиции. Можно многое перечислять… Режим питания», – сказал Кокорин.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vitvik
1507029452
Было бы нелепо его сейчас не пригласить. Забивает много, в отличной форме.
Ответить
EcioAuditore
1507029859
Хоть и начал забивать в кое то веки, но с каких пор о престиже задумался. Что то он не думал раньше(я про историю с Монако)
Ответить
Karpathian
1507030745
где у нашей сборной престиж?)
Ответить
piligrim1986
1507034091
ладно базарить. вызов заслужил игрой, тут спору нет. покажи, на что способен без Паредеса.
Ответить
alex1951
1507036851
Сынок,старайся.. На следующий год с тебя спросим... Забудьте про все .Кабаки.Девок. Вам повезло,ваше поколение будет принимать великое соревнование. Наше поколение получило лишь Олимпиаду 1980.Но это не то... Сам говоришь,что сборная это - уух! Так старайтесь,за нами дело не встанет!
Ответить
lexa2154
1507036979
Не истерите ребята, это сборная и какая бы она не была она наша РОССИЙСКАЯ, и игроков в любом случае надо поддерживать а не хаить. Мы же Русские Россияне и от нашей поддержки очень многое зависит, и Кокорин Русский-Россиянин...
Ответить
Karakush
1507038740
Критика пошла на пользу. Сделал правильные выводы. На данный момент лучший нап с российским паспортом
Ответить
Главные новости
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
13
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+