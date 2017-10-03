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  • Степашин: «Команда у «Динамо» сейчас «мертвая», и особенно – в нападении»

Степашин: «Команда у «Динамо» сейчас «мертвая», и особенно – в нападении»

3 октября 2017, 07:04
9

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин остался недоволен поражением от «Локомотива». По его словам, команда далека от своего идеального состояния.

«Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут. Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело.

Ясно одно: команда сейчас «мертвая», и особенно – в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с «Локомотивом» на поле вышло самое слабое «Динамо» с момента возвращения клуба в РФПЛ», – сказал Степашин.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 3:0. Железнодорожники после этой встречи занимают вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками, а бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке с 10-ю очками.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (9)
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yorgenbarenz
1507007017
"Член" попечительского совета не знает что делать ?-Надо назойливо опекать.))
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Lester84
1507008809
Член попечительского совета по ходу возбудился))
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subbotaspartak
1507009348
Спартак в СССР вернувшись в вышку третьим стал, потом Чемпион. Без Динамо чемпионат опустошён, Менты - соберитесь, Подеритесь.
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andrej-lucevich
1507009618
нужен новый тренер
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ДСА
1507014725
Виновного найдут быстро - Калитвинцев
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RotBerg
1507015218
В том году вас и не вспоминали)
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кузнецов артем
1507021574
за 3 года у Погребняка 1 гол , а вопросы будут к тренеру ? Идеальное состояние может будет возможно когда вас там посадят за откаты и прочие махинации . Зарплата Паши 1,8 миллиона евро в год , за 3 года он забил 1 гол , а вопросы к тренеру будут
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denzar1
1507028925
Менять местами надо Калитвинцева и Хохлова.
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FanatSerj
1507034973
В одном матче нападение мертво, во втором защита, так и играют..... Тут уже стадион новый на носу, а клуб опять в ФНЛ нырять решил?
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