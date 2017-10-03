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    Степашин: «Команда у «Динамо» сейчас «мертвая», и особенно – в нападении»

    Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин остался недоволен поражением от «Локомотива». По его словам, команда далека от своего идеального состояния.

    «Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут. Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело.

    Ясно одно: команда сейчас «мертвая», и особенно – в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с «Локомотивом» на поле вышло самое слабое «Динамо» с момента возвращения клуба в РФПЛ», – сказал Степашин.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 3:0. Железнодорожники после этой встречи занимают вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками, а бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке с 10-ю очками.

    Источник: Известия

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    03.10.2017 07:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 3 октября 2017, 15:49

      В одном матче нападение мертво, во втором защита, так и играют.....
      Тут уже стадион новый на носу, а клуб опять в ФНЛ нырять решил?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13

      denzar1 3 октября 2017, 14:08

      Менять местами надо Калитвинцева и Хохлова.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 октября 2017, 12:06

      за 3 года у Погребняка 1 гол , а вопросы будут к тренеру ? Идеальное состояние может будет возможно когда вас там посадят за откаты и прочие махинации . Зарплата Паши 1,8 миллиона евро в год , за 3 года он забил 1 гол , а вопросы к тренеру будут

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 3 октября 2017, 10:20

      В том году вас и не вспоминали)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 октября 2017, 10:12

      Виновного найдут быстро - Калитвинцев

      -1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 октября 2017, 08:46

      нужен новый тренер

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 3 октября 2017, 08:42

      Спартак в СССР вернувшись в вышку третьим стал, потом Чемпион.
      Без Динамо чемпионат опустошён,
      Менты - соберитесь,
      Подеритесь.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 октября 2017, 08:33

      Член попечительского совета по ходу возбудился))

      1
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 3 октября 2017, 08:03

      "Член" попечительского совета не знает что делать ?-Надо назойливо опекать.))

      0
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