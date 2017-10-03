Степашин: «Команда у «Динамо» сейчас «мертвая», и особенно – в нападении»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин остался недоволен поражением от «Локомотива». По его словам, команда далека от своего идеального состояния.

«Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут. Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело.

Ясно одно: команда сейчас «мертвая», и особенно – в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с «Локомотивом» на поле вышло самое слабое «Динамо» с момента возвращения клуба в РФПЛ», – сказал Степашин.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 3:0. Железнодорожники после этой встречи занимают вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками, а бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке с 10-ю очками.