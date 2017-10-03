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    Тренировка сборной Испании продлилась всего 23 минуты из-за освистывания Пике

    Футболисты сборной Испании не смогли провести полноценную тренировку. Занятия национальной команды, которые проходили сегодня в Мадриде, продлились всего 23 минуты.

    Причиной досрочного завершения тренировки стал свист со стороны болельщиков в адрес защитника Жерара Пике.

    Напомним, что футболист «Барселоны» ранее выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии.

    Источник: Sport.es

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    03.10.2017 00:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 3 октября 2017, 09:33

      Толерасты вот они, безмозглая толпа

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 октября 2017, 08:50

      А я поддержу Пике - самоопределение личное дело каждого.

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 октября 2017, 05:20

      Почему нельзя как в России просто сделать автономную Республику (например Чечня, Дагестан, Башкирия, Якутия) и все? Нет нужно от всего Мира отречься и быть независимым во что бы то ни стало. С такими темпами в будущем во всем Мире будут одни независимые княжества, государств не останется....

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Nesterenko 3 октября 2017, 06:19

      Каталония и так автономна, полное название - автономное сообщество Каталония. Они хотят стать отдельным государством

      4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Nesterenko 3 октября 2017, 07:43

      Проблема не автономности, а в том, что Мадрид, все свои доходы отдает либо в Евросоюз, либо в НАТО и остатки покрывает огромные недостачи в бюджет из-за глупых санкций против России. И в итоге, Мадриду остаются деньги только на самое необходимое . . .
      А политикам хочется ведь тоже гулять, мыться в сауне, ходить к проституткам, жрать в фешенебельных ресторанах . . . А где бабки взять??? Вот они и все свои автономные сообщества доят до последнего "ведра" . . . Им пофиг на то, как в Каталонии живут люди. Они забирают все доходы Каталонии, в себе карман. А это неправильно!!!

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Аристократ Олжик 3 октября 2017, 07:56

      А так их изолируют и они вообще нищими останутся. А через торговлю с турками, сирийцами и египтом много не заработаешь.

      0
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 > zagrizlik 3 октября 2017, 09:07

      Каталония даёт пятую часть ввп испании, 60 с лишним млрд.. И Я думаю, они просчитали все таки чем они дальше жить будут. В ЕврАзЭС вступят, например)) назло ,ЕС ))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > zagrizlik 3 октября 2017, 11:18

      что им мешает транспортировать в Россию и страны ЕВРАЗЕС самолетом . . . не Украина же, вряд ли испанцы будут тормозить все на границах, брать водителей в плен, пытать . . . и сбивать самолеты, обвиняя во всех грехах Россию

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Аристократ Олжик 3 октября 2017, 20:08

      Испанцы закроют небо, введут конские пошлины на провоз грузов по земле, закроют доступ к денежной массе и т.д. Там рычагов давления сотни и все ведут к отсосу каталонии. Независимость каталонии это путь нищеты.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > mihail200606 3 октября 2017, 20:14

      Ай молодец, а благодаря чему? Испанцам достаточно закрыть кредитные линии каталонии и всё. 2/3 товаров каталонии потребляет ЕС, а им уже сказали,что из ЕС они вылетят после выхода из состава испании. ДНР и ЛНР тоже, наверно, что-то считали, да вот плохо...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 октября 2017, 01:34

      Ох, уж эти европейские ценности, толерантность...а как же свобода слова, волеизъявление, собственное мнение? Такие то двойные стандарты. И это они гонят, что в России всего этого нет, а сами ведут себя так же, как на русских клевещат. Долбаебы.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Тraumtanzеr 3 октября 2017, 07:06

      это как то так: в чужом соломинку увидел, а в своем бревна не видно...

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Тraumtanzеr 3 октября 2017, 07:33

      А тем временем Россия поддерживает Каталонию и её жителей в их выборе)

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      Рейтинг: +5904

      mialkov > MrNao1 3 октября 2017, 08:43

      На официальном уровне - нейтральное отношение к этим событиям, не хотят портить отношения с испанским королем...

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