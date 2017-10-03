Тренировка сборной Испании продлилась всего 23 минуты из-за освистывания Пике

Футболисты сборной Испании не смогли провести полноценную тренировку. Занятия национальной команды, которые проходили сегодня в Мадриде, продлились всего 23 минуты.

Причиной досрочного завершения тренировки стал свист со стороны болельщиков в адрес защитника Жерара Пике.

Напомним, что футболист «Барселоны» ранее выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии.