Фурсенко: «На поле «Анжи-Арены» в современный футбол играть невозможно»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча 12-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) раскритиковал качество газона на стадионе «Анжи-Арена».

Ранее голкипер петербургского клуба Андрей Лунев негативно высказался о состоянии поля в Каспийске.

«Один из ключевых моментов такого результата – это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно», – сказал Фурсенко.