Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фурсенко: «На поле «Анжи-Арены» в современный футбол играть невозможно»

Фурсенко: «На поле «Анжи-Арены» в современный футбол играть невозможно»

2 октября 2017, 22:42
28

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча 12-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) раскритиковал качество газона на стадионе «Анжи-Арена».

Ранее голкипер петербургского клуба Андрей Лунев негативно высказался о состоянии поля в Каспийске.

«Один из ключевых моментов такого результата – это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно», – сказал Фурсенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Фурсенко Сергей
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pato08
1506974393
Если бы зенит победил он бы сказал, что поле было в хорошем состоянии и все играли в равных условиях
Ответить
MrNao1
1506975583
Плохому танцору ноги мешают)
Ответить
Tony_93
1506975591
Хахаха, это типа отмазался, такой же фуфел как и Орлов
Ответить
mikitka
1506976490
бакланы выклевали газон, твари...
Ответить
multiscan
1506979114
"В чужом глазу соломинку мы ищем, в своём - не замечаем и бревна." Плохие поля - бич российского футбола, но зенитовцы начали ныть только после позорной, от аутсайдера, потери очков. А то, что на собственном новеньком стадионе крыша течёт и выдвижное невыдвигавшееся поле на первой же игре было в таком состоянии, что, казалось, по нему пробежало стадо слонов, их что-то не очень тронуло.
Ответить
Павелий
1506979239
Зенит всегда и во всём ищет виноватых. Только вот о кривоногих зажравшихся миллионерах никто почему в руководстве Зенита не вспоминает.
Ответить
Alexs1997
1507000322
12 туров прошло, никто не жаловался, тут приехали нытики из Питера, и им помешал газон, и миллионы.
Ответить
3a zenit
1507008854
почему не говорят о давлении на судей со стороны Анжи во время ухода команд в перерыве(может и судейской комнате)?В скрытой камере на Зенит тв есть момент где президент Анжи кричит судье матом-ты чо убиваешь команду блять.Можете себе такое представить к примеру в Москве,Федун матом гнёт судью в перерыве под трибуной?
Ответить
EcioAuditore
1507016631
Об своем бы лучше думали газоне, который будут раза два в год за большие деньги менять!
Ответить
OfaZavr
1507017368
отмазы начались)
Ответить
Главные новости
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
13
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
Все новости
Все новости
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
4
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+