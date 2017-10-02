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    Фурсенко: «На поле «Анжи-Арены» в современный футбол играть невозможно»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча 12-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) раскритиковал качество газона на стадионе «Анжи-Арена».

    Ранее голкипер петербургского клуба Андрей Лунев негативно высказался о состоянии поля в Каспийске.

    «Один из ключевых моментов такого результата – это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно», – сказал Фурсенко.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2017 22:42
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 10:56

      отмазы начались)

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > OfaZavr 3 октября 2017, 12:04

      этого стоило и ожидать,здесь поле плохое,в кубке России судья неправильно судил..как будто прошлый чемпионат и не заканчивался

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > alexivanof197 3 октября 2017, 13:31

      На счет судей если ты смотрел скрытую камеру Зенита по Зенит-ТВ там из председателей ОНЖИ говорит прямо матом на судью ""Ты что творишь С..а, хочешь Онжи погубить?"" Так что кто тут всегда судей подкупает?

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 3 октября 2017, 10:43

      Об своем бы лучше думали газоне, который будут раза два в год за большие деньги менять!

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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 3 октября 2017, 10:36

      Даги специально газон неделю водой заливали и стадом овец траву стригли.

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 3 октября 2017, 10:19

      Однако ж последняя игра показала,что и на таком газоне можно показывать прекрасный,зрелищный футбол!

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 3 октября 2017, 08:56

      Ко мне в городок ветераны СССР приезжали,
      Семь голов напинали,
      Мы тоже четыре забили,
      На состояние газона внимание не обратили.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 октября 2017, 08:34

      почему не говорят о давлении на судей со стороны Анжи во время ухода команд в перерыве(может и судейской комнате)?В скрытой камере на Зенит тв есть момент где президент Анжи кричит судье матом-ты чо убиваешь команду блять.Можете себе такое представить к примеру в Москве,Федун матом гнёт судью в перерыве под трибуной?

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      Рейтинг: +18222

      ilichkadr > 3a zenit 3 октября 2017, 08:57

      В тех краях материться по-русски не возбраняется, всё в порядке вещей. Вякнул что-либо подобное на родном языке, давно бы язык отрезали.

      1
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 3 октября 2017, 06:12

      12 туров прошло, никто не жаловался, тут приехали нытики из Питера, и им помешал газон, и миллионы.

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      Рейтинг: +18222

      ilichkadr > Alexs1997 3 октября 2017, 09:12

      Посмотрим, что скажет Каррера 13 октября, хотя можно перед игрой запустить баранов. Подстригут не хуже спеца по стрижке газонов, причем бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 3 октября 2017, 00:56

      Нормальный газон по сравнению с резинами некоторых.

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 3 октября 2017, 00:20

      Зенит всегда и во всём ищет виноватых. Только вот о кривоногих зажравшихся миллионерах никто почему в руководстве Зенита не вспоминает.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Павелий 3 октября 2017, 00:45

      в Каспийске поле всегда было убогим , не надо без повода гнать на Зенит

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      Рейтинг: +5926

      Павелий > кузнецов артем 3 октября 2017, 01:00

      Без повода?!? No more comments.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sv1969 3 октября 2017, 11:21

      то есть если они приедут в мою коробку , то они и там должны показывать свой класс ?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sv1969 3 октября 2017, 13:16

      профессионалы играют на профессионально подготовленных полях , зачем пример из хоккея , там ведь разница в размерах а не в качестве льда. Считаешь , что Реал приедет в Каспийск и будет играть также как на Бернобеу ?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sv1969 3 октября 2017, 13:31

      пфф ,вкладываться и то что качество поля влияет на игру это разные вещи , ты так и не ответил .Считаешь , что Реал приедет в Каспийск и будет играть также как на Бернобеу ?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sv1969 3 октября 2017, 13:47

      отвечу тебе так же как ты про аргентинцев какого хрена ты тут пишешь если ты не на все вопросы можешь ответить. Считаешь , что Реал приедет в Каспийск и будет играть также как на Бернобеу ?

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 октября 2017, 00:18

      "В чужом глазу соломинку мы ищем, в своём - не замечаем и бревна." Плохие поля - бич российского футбола, но зенитовцы начали ныть только после позорной, от аутсайдера, потери очков. А то, что на собственном новеньком стадионе крыша течёт и выдвижное невыдвигавшееся поле на первой же игре было в таком состоянии, что, казалось, по нему пробежало стадо слонов, их что-то не очень тронуло.

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