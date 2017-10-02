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    Дзагоев: «У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии. Ранее у футболиста были диагностированы проблемы с ахиллом.

    В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в РФПЛ 11 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    «У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится.

    Ничего не поделаешь – сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию – закачивать и растягивать его», – написал Дзагоев на своем официальном сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 21:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 10:50

      Не торопись с возвращением, лечись качественно. Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 октября 2017, 08:03

      Всю жизнь одни травмы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 3 октября 2017, 07:57

      Жаль. Выздоравливай,Алан! Постарайся полностью восстановиться к ЧМ.Без тебя сборной придётся туго.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 3 октября 2017, 01:19

      Здоровья, очень жаль что травмы мешают показать все на что способен, если быть объективным со сборной наверное придется проститься, очень часто травмируется, но хочется верить в чудо, что все лучшие к ЧМ18 будут в полном порядке и выступят по максимуму, так что выздоравливай, мы всегда будем верить в чудо!

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 3 октября 2017, 00:04

      Выздоравливай полностью, с незалеченными травмами на поле не выходи. Надеюсь, что еще порадуешь армейских болельщиков своей игрой.

      3
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 2 октября 2017, 22:59

      Отличный игрок,но травмы полностью раскрыться мешают...

      4
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 октября 2017, 21:56

      как только сборная играет Алан с травмой. Здоровья!

      3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 октября 2017, 21:43

      Здоровья тебе, Алан.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 октября 2017, 21:40

      Здоровья, Алан! Оно важнее даже самых ответственных текущих матчей! И для игрока, и для клуба! На пенсию рановато всё-таки.

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