Дзагоев: «У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии. Ранее у футболиста были диагностированы проблемы с ахиллом.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в РФПЛ 11 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

«У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится.

Ничего не поделаешь – сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию – закачивать и растягивать его», – написал Дзагоев на своем официальном сайте.