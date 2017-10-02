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  • Дзагоев: «У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель»

Дзагоев: «У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель»

2 октября 2017, 21:33
9

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии. Ранее у футболиста были диагностированы проблемы с ахиллом.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в РФПЛ 11 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

«У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится.

Ничего не поделаешь – сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию – закачивать и растягивать его», – написал Дзагоев на своем официальном сайте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (9)
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cska-62
1506969650
Здоровья, Алан! Оно важнее даже самых ответственных текущих матчей! И для игрока, и для клуба! На пенсию рановато всё-таки.
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shurik45
1506969785
Здоровья тебе, Алан.
Ответить
firs04
1506970565
как только сборная играет Алан с травмой. Здоровья!
Ответить
TAGANROG 161
1506974374
Отличный игрок,но травмы полностью раскрыться мешают...
Ответить
Dominator777
1506978264
Выздоравливай полностью, с незалеченными травмами на поле не выходи. Надеюсь, что еще порадуешь армейских болельщиков своей игрой.
Ответить
Andrew01
1506982794
Здоровья, очень жаль что травмы мешают показать все на что способен, если быть объективным со сборной наверное придется проститься, очень часто травмируется, но хочется верить в чудо, что все лучшие к ЧМ18 будут в полном порядке и выступят по максимуму, так что выздоравливай, мы всегда будем верить в чудо!
Ответить
yorgenbarenz
1507006658
Жаль. Выздоравливай,Алан! Постарайся полностью восстановиться к ЧМ.Без тебя сборной придётся туго.
Ответить
Фан666
1507007039
Всю жизнь одни травмы
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OfaZavr
1507017041
Не торопись с возвращением, лечись качественно. Здоровья!
Ответить
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