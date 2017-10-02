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    Венгер: «Если «Барселона» присоединится к АПЛ, попытаюсь выучить каталонский язык»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился соображениями относительно гипотетической возможности выступления «Барселоны» в АПЛ.

    Учитывая напряженную политическую ситуацию, которая в данный момент разворачивается в Каталонии, возникали некоторые предположения о том, где сине-гранатовые могли бы продолжить выступления, если покинут Примеру.

    У французского специалиста спросили, что он сделает, если это все-таки произойдет.

    «Я бы попытался выучить каталонский язык. Если «Барселона» хочет присоединиться к АПЛ, это усложнит жизнь всем. Однако не думаю, что она пойдет на это. Это интересно, и в спорте будут происходить инциденты, поскольку «Барселона» – очень политизированный клуб.

    Думаю, будет интересно посмотреть, как сине-гранатовые отреагируют на Премьер-лигу. У нас сейчас 20 клубов и этого достаточно. Но если вы хотите расширить лигу до 24-х команд, то мы должны пригласить шотландские клубы, прежде чем мы сделаем это для клубов из Испании», – сказал Венгер.

    Источник: Marca

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    02.10.2017 14:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 3 октября 2017, 05:47

      Правильно будет каталанский язык. Кто ошибся, переводчик или Венгер?

      1
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 2 октября 2017, 21:35

      Барса будет в середине таблицы плавать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Помпомпом 2 октября 2017, 20:26

      Ну скорее они в чемпионат Франции, поближе) Посмотрим Неймар vs Месси)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 2 октября 2017, 17:10

      Да уж ляпнул

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 октября 2017, 17:09

      Им будет тяжело потом в ЛЧ )

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 2 октября 2017, 17:05

      Думаю этого точно не будет, эль Классико это сумасшедшие бабки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 2 октября 2017, 17:01

      В ЛА ЛИГЕ перемены будут точно,думаю не в лучшую сторону.Если даже Барса останется,отношение в Испании к ней будет иным.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      rahataim 2 октября 2017, 16:51

      Да пусть создаст лигу Барселона

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 2 октября 2017, 16:47

      Модет лучше в рфпл ?

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 16:20

      Разные по красоте и разные по значимости...

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