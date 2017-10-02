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  • Венгер: «Если «Барселона» присоединится к АПЛ, попытаюсь выучить каталонский язык»

Венгер: «Если «Барселона» присоединится к АПЛ, попытаюсь выучить каталонский язык»

2 октября 2017, 14:41
18

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился соображениями относительно гипотетической возможности выступления «Барселоны» в АПЛ.

Учитывая напряженную политическую ситуацию, которая в данный момент разворачивается в Каталонии, возникали некоторые предположения о том, где сине-гранатовые могли бы продолжить выступления, если покинут Примеру.

У французского специалиста спросили, что он сделает, если это все-таки произойдет.

«Я бы попытался выучить каталонский язык. Если «Барселона» хочет присоединиться к АПЛ, это усложнит жизнь всем. Однако не думаю, что она пойдет на это. Это интересно, и в спорте будут происходить инциденты, поскольку «Барселона» – очень политизированный клуб.

Думаю, будет интересно посмотреть, как сине-гранатовые отреагируют на Премьер-лигу. У нас сейчас 20 клубов и этого достаточно. Но если вы хотите расширить лигу до 24-х команд, то мы должны пригласить шотландские клубы, прежде чем мы сделаем это для клубов из Испании», – сказал Венгер.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (18)
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bset
1506947340
А вот и не угадали. Барселона будет играть в РФПЛ.
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barca9651
1506948077
бойся Венгер, на одно место ниже в таблице будешь)
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vodia_punk
1506949678
в апл добавить псж, баварию, мадрид, монако, дортмунд и барселону. и будет топ чемпионат) чё мелочиться.
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vodia_punk
1506949708
или лучше в чемп крыма их затулить
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insider_retro
1506950441
Разные по красоте и разные по значимости...
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Dellleone
1506952034
Модет лучше в рфпл ?
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sidul1
1506952878
В ЛА ЛИГЕ перемены будут точно,думаю не в лучшую сторону.Если даже Барса останется,отношение в Испании к ней будет иным.
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Mr Abdullaev
1506953352
Им будет тяжело потом в ЛЧ )
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Бойкий и Ласковый
1506969351
Барса будет в середине таблицы плавать
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Hala Madrid
1506998877
Правильно будет каталанский язык. Кто ошибся, переводчик или Венгер?
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