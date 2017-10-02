Венгер: «Если «Барселона» присоединится к АПЛ, попытаюсь выучить каталонский язык»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился соображениями относительно гипотетической возможности выступления «Барселоны» в АПЛ.

Учитывая напряженную политическую ситуацию, которая в данный момент разворачивается в Каталонии, возникали некоторые предположения о том, где сине-гранатовые могли бы продолжить выступления, если покинут Примеру.

У французского специалиста спросили, что он сделает, если это все-таки произойдет.

«Я бы попытался выучить каталонский язык. Если «Барселона» хочет присоединиться к АПЛ, это усложнит жизнь всем. Однако не думаю, что она пойдет на это. Это интересно, и в спорте будут происходить инциденты, поскольку «Барселона» – очень политизированный клуб.

Думаю, будет интересно посмотреть, как сине-гранатовые отреагируют на Премьер-лигу. У нас сейчас 20 клубов и этого достаточно. Но если вы хотите расширить лигу до 24-х команд, то мы должны пригласить шотландские клубы, прежде чем мы сделаем это для клубов из Испании», – сказал Венгер.