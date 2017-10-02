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    Билич сохранит пост главного тренера «Вест Хэма» до конца сезона

    «Вест Хэм» не намерен увольнять главного тренера Славена Билич до окончания нынешнего сезона.

    Хорватский специалист подвергся критике после неудачного старта «молотобойцев» в текущей кампании. Ранее СМИ сообщали, что ему на замену могут прийти Роберто Манчини («Зенит»), Маурицио Сарри («Наполи») или уволенный из «Баварии» на прошлой неделе Карло Анчелотти.

    Тем не менее, по информации источника, руководство «Вест Хэма» не хочет менять тренера посреди сезона и готово дать ему время до лета, чтобы он сумел доказать, что является человеком, с которым команда способна двигаться вперед.

    В субботу в матче седьмого тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Суонси» (1:0). На данный момент лондонцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.

    Источник: Tribalfootball

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    02.10.2017 14:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 2 октября 2017, 15:02

      Значит Вэст Хэм хочет в чемпионшип!!

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