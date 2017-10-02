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  • Бубнов: «Анжи» мог выиграть у «Зенита», но чуть не дотерпел в концовке»

Бубнов: «Анжи» мог выиграть у «Зенита», но чуть не дотерпел в концовке»

2 октября 2017, 10:41
20

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о причинах неудачи «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что команда Роберто Манчини поделила очки в воскресном матче в Каспийске с «Анжи» – 2:2.

«Роберто Манчини прибег к небольшой ротации, но не она стала основной причиной потери очков в Каспийске. На мой взгляд, петербуржцы недонастроились. На это повлияло и турнирное положение команд, и далеко не лучшее качество поля, и в какой-то мере чемоданное настроение. Потеря концентрации наложилась на по-настоящему боевой настрой «Анжи», который успешно перестроился и прибавил. Еще по матчу со «Спартаком» (2:2) было очевидно, что «Анжи» уже не тот коллектив, который громили «Рубин» с «Краснодаром». Показательно, что в противостоянии с обоими фаворитами «Анжи» мог выиграть, но чуть не дотерпел в концовке, допустив курьезные ошибки в обороне.

«Зенит» пытался переломить ситуацию по ходу встречи, что всегда сложнее. Пропустил в первом тайме, отыгрался, но тут же получил второй. Тем не менее отметим характер подопечных Манчини, которые все же смогли избежать первого поражения в чемпионате, а при определенной доле везения могли и вырвать победу.

Исходя из сложившейся турнирной ситуации, очевидно, что судьба первого места по итогам первого круга должна решаться в очном противостоянии «Зенита» и «Локомотива», которым удалось оторваться от конкурентов на приличную дистанцию», – считает Бубнов.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после 12 туров. На счету команды Роберто Манчини 28 очков. «Локомотив» отстает на два очка, располагаясь на второй позиции.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Бубнов Александр
Комментарии (20)
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paracetamol
1506931225
Зенит, г-н Бу-бу, дарит очки только аутсайдерам для поддержания интриги, как в Уставе РФС записано. А прямых конкурентов он выносит со счетом 5-1!
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polt
1506934594
Зенит- пижоны! Рановато примерять лавры чемпионов, попотеть еще необходимо.
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Stavropolets
1506935891
Как всегда у нас, в концовке всегда расслабляемся
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maygli
1506938891
Зенит отскочил благодаря рикошету от защитника.
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maygli
1506939019
Судя по последним играм - Анжи превращается в хорошую команду.
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neveldomha
1506939529
А мог и проиграть. Пробей Дриусси чуть точнее.
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Kokmarov
1506939547
Анжи несомненно молодцы, команда резко прибавила и вероятно скоро покинет зону вылета. Ну а Зенит получил очередной урок - не надо расслабляться, Анжи не Реал Сосьедад, но на халяву ничего не отдаст. В целом опять не понравился Дзюба, опять пробегал ни туда ни сюда..
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belarus-gomel
1506940522
у Анжи вся команда вместе с обслугой и стадионом стоит дешевле, чем игроки Зенита!!! второй гол Зенита был забит с немыслимого рикошета и после (на мой личный взгляд) не зафиксированного нарушения правил... именно после толчка игрока Анжи мяч отскочил к Паредасу... а то махнул просто на удачу.... вратарь полет мяча контролировал... но рикршет от защитника с 11 метровой отметки позволил случиться голу... это успех Анжи и позор Зениту!!!
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