Бубнов: «Анжи» мог выиграть у «Зенита», но чуть не дотерпел в концовке»

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о причинах неудачи «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что команда Роберто Манчини поделила очки в воскресном матче в Каспийске с «Анжи» – 2:2.

«Роберто Манчини прибег к небольшой ротации, но не она стала основной причиной потери очков в Каспийске. На мой взгляд, петербуржцы недонастроились. На это повлияло и турнирное положение команд, и далеко не лучшее качество поля, и в какой-то мере чемоданное настроение. Потеря концентрации наложилась на по-настоящему боевой настрой «Анжи», который успешно перестроился и прибавил. Еще по матчу со «Спартаком» (2:2) было очевидно, что «Анжи» уже не тот коллектив, который громили «Рубин» с «Краснодаром». Показательно, что в противостоянии с обоими фаворитами «Анжи» мог выиграть, но чуть не дотерпел в концовке, допустив курьезные ошибки в обороне.

«Зенит» пытался переломить ситуацию по ходу встречи, что всегда сложнее. Пропустил в первом тайме, отыгрался, но тут же получил второй. Тем не менее отметим характер подопечных Манчини, которые все же смогли избежать первого поражения в чемпионате, а при определенной доле везения могли и вырвать победу.

Исходя из сложившейся турнирной ситуации, очевидно, что судьба первого места по итогам первого круга должна решаться в очном противостоянии «Зенита» и «Локомотива», которым удалось оторваться от конкурентов на приличную дистанцию», – считает Бубнов.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после 12 туров. На счету команды Роберто Манчини 28 очков. «Локомотив» отстает на два очка, располагаясь на второй позиции.