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    Бубнов: «Анжи» мог выиграть у «Зенита», но чуть не дотерпел в концовке»

    Российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о причинах неудачи «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что команда Роберто Манчини поделила очки в воскресном матче в Каспийске с «Анжи» – 2:2.

    «Роберто Манчини прибег к небольшой ротации, но не она стала основной причиной потери очков в Каспийске. На мой взгляд, петербуржцы недонастроились. На это повлияло и турнирное положение команд, и далеко не лучшее качество поля, и в какой-то мере чемоданное настроение. Потеря концентрации наложилась на по-настоящему боевой настрой «Анжи», который успешно перестроился и прибавил. Еще по матчу со «Спартаком» (2:2) было очевидно, что «Анжи» уже не тот коллектив, который громили «Рубин» с «Краснодаром». Показательно, что в противостоянии с обоими фаворитами «Анжи» мог выиграть, но чуть не дотерпел в концовке, допустив курьезные ошибки в обороне.

    «Зенит» пытался переломить ситуацию по ходу встречи, что всегда сложнее. Пропустил в первом тайме, отыгрался, но тут же получил второй. Тем не менее отметим характер подопечных Манчини, которые все же смогли избежать первого поражения в чемпионате, а при определенной доле везения могли и вырвать победу.

    Исходя из сложившейся турнирной ситуации, очевидно, что судьба первого места по итогам первого круга должна решаться в очном противостоянии «Зенита» и «Локомотива», которым удалось оторваться от конкурентов на приличную дистанцию», – считает Бубнов.

    «Зенит» лидирует в чемпионате России после 12 туров. На счету команды Роберто Манчини 28 очков. «Локомотив» отстает на два очка, располагаясь на второй позиции.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.10.2017 10:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 2 октября 2017, 13:35

      у Анжи вся команда вместе с обслугой и стадионом стоит дешевле, чем игроки Зенита!!!

      второй гол Зенита был забит с немыслимого рикошета и после (на мой личный взгляд) не зафиксированного нарушения правил... именно после толчка игрока Анжи мяч отскочил к Паредасу... а то махнул просто на удачу.... вратарь полет мяча контролировал... но рикршет от защитника с 11 метровой отметки позволил случиться голу...

      это успех Анжи и позор Зениту!!!

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 2 октября 2017, 13:19

      Анжи несомненно молодцы, команда резко прибавила и вероятно скоро покинет зону вылета. Ну а Зенит получил очередной урок - не надо расслабляться, Анжи не Реал Сосьедад, но на халяву ничего не отдаст. В целом опять не понравился Дзюба, опять пробегал ни туда ни сюда..

      7
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      ...
      Рейтинг: +67576

      portero > Kokmarov 2 октября 2017, 14:44

      Дзюба это минус один игрок.
      Халк хоть ему в голову периодически бил и мяч в ворота отскакивал, но сейчас таких игроков в Зените нет.

      4
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 2 октября 2017, 13:18

      А мог и проиграть. Пробей Дриусси чуть точнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 13:10

      Судя по последним играм - Анжи превращается в хорошую команду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 13:08

      Зенит отскочил благодаря рикошету от защитника.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > maygli 2 октября 2017, 13:55

      Если так ,как ты говоришь ,то Спартак дома отскочил !и ещё Джано ветром сдуло !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Apachi Bur 2 октября 2017, 14:09

      А так и есть, спасибо Мельгарехо, повезло.
      А Джано тут причём?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67576

      portero > maygli 2 октября 2017, 14:45

      игрок Анжи так прокомментировал момент с нарушением на нем

      3
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      ...
      Рейтинг: +67576

      portero > portero 2 октября 2017, 14:54

      на Джано нарушение

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > portero 2 октября 2017, 15:47

      :-)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 октября 2017, 12:18

      Как всегда у нас, в концовке всегда расслабляемся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Stavropolets 2 октября 2017, 15:50

      Расслабон начался с первого тайма.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 октября 2017, 11:56

      Зенит- пижоны! Рановато примерять лавры чемпионов, попотеть еще необходимо.

      2
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      Рейтинг: +67576

      portero > polt 2 октября 2017, 14:53

      жаль Шатов не играл , наши смотрятся более мотивированными чем аргентинцы, исключение Дзюба

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      Рейтинг: +4934

      polt > portero 2 октября 2017, 18:25

      И, пожалуй, Ерохин.

      1
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 11:00

      Зенит, г-н Бу-бу, дарит очки только аутсайдерам для поддержания интриги, как в Уставе РФС записано. А прямых конкурентов он выносит со счетом 5-1!

      11
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