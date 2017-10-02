Желудков: «Похоже, «Зениту» проще разгромить «Спартак», чем обыграть аутсайдера»

Чемпион СССР 1984 года Юрий Желудков уверен, что нападающий Артем Дзюба был лишним в составе «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи», который прошел в минувшее воскресенье в Каспийске. Ветеран удивлен тем, с каким упорством главный тренер команды Роберто Манчини делает ставку на форварда.

Игра 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:2. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Махачкалинская команда идет на 16-м, последнем месте, записав в свой актив девять очков.

– Сказалась ли на игре с «Анжи» усталость после матча Лиги Европы, или «Зенит» просто недооценил соперника?

– Как подчеркивает Манчини, ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Да и не должно быть такого, когда ставишь перед собой высокие цели в чемпионате страны! Похоже, «Зениту» проще громить «Спартак» или обыгрывать на выезде «Краснодар», чем играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Вспомните ничью с «Уралом» и «Динамо», а также очень нелегкую победу в Перми.

– Вас не удивило, что в стартовом составе вышли три номинальных нападающих: Артем Дзюба, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз?

– Пожалуй, лишним в этой тройке был Дзюба. Он и мяч принять как следует не может, и удары по воротам в его исполнении – редкость. Не знаю, зачем Манчини с таким упорством ставит его в состав. Вдвоем Кокорин с Полозом справлялись бы не хуже.

– После еврокубкового матча Манчини уверял, что приберег Олега Шатова для игры с «Анжи», но на поле в Каспийске он так и не появился…

– Удивлен таким решением. Шатов может обострить игру на фланге, и был бы очень полезен именно во встрече с «Анжи». Вероятно, у главного тренера есть какие-то резонные соображения. Возможно, он планировал выпустить Шатова на замену, но ход игры потребовал выхода других футболистов.

– Комплиментов после еврокубковой игры удостоился защитник Эммануэль Маммана, но против «Анжи» он выглядел, мягко говоря, не звездой мирового уровня…

– Не стоит вообще сейчас ни превозносить аргентинских легионеров, ни обвинять их после неудачных игр. «Зенит» как команда сейчас только строится, причем с прицелом на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Все южноамериканцы – ребята очень молодые, и у них громадные резервы.

– После воскресных матчей «Локомотив» приблизился к «Зениту», и железнодорожников отделяет от лидерства всего одна победа…

– Не думаю, что «Локо» готов не просто прессинговать «Зенит», а всерьез претендовать на долгосрочное лидерство. Мне кажется, что Палыч скоро успокоится. Пока его команде фартит, но долго так продолжаться не может. Хотя будет интересно посмотреть на очное противостояние двух лидеров в последнем матче первого круга.

– До этого «Зениту» предстоит встретиться с ЦСКА, который при и без того короткой скамейке потерял в последнем туре из-за травм нескольких лидеров…

– Перерыв на игры сборной очень на руку армейцам. Врачи в ЦСКА квалифицированные и постараются поставить в строй своих лидеров. Сбрасывать команду Виктора Гончаренко со счетов не стоит.