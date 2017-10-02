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  • Желудков: «Похоже, «Зениту» проще разгромить «Спартак», чем обыграть аутсайдера»

Желудков: «Похоже, «Зениту» проще разгромить «Спартак», чем обыграть аутсайдера»

2 октября 2017, 06:51
23

Чемпион СССР 1984 года Юрий Желудков уверен, что нападающий Артем Дзюба был лишним в составе «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи», который прошел в минувшее воскресенье в Каспийске. Ветеран удивлен тем, с каким упорством главный тренер команды Роберто Манчини делает ставку на форварда.

Игра 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:2. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Махачкалинская команда идет на 16-м, последнем месте, записав в свой актив девять очков.

– Сказалась ли на игре с «Анжи» усталость после матча Лиги Европы, или «Зенит» просто недооценил соперника?

– Как подчеркивает Манчини, ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Да и не должно быть такого, когда ставишь перед собой высокие цели в чемпионате страны! Похоже, «Зениту» проще громить «Спартак» или обыгрывать на выезде «Краснодар», чем играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Вспомните ничью с «Уралом» и «Динамо», а также очень нелегкую победу в Перми.

– Вас не удивило, что в стартовом составе вышли три номинальных нападающих: Артем Дзюба, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз?

– Пожалуй, лишним в этой тройке был Дзюба. Он и мяч принять как следует не может, и удары по воротам в его исполнении – редкость. Не знаю, зачем Манчини с таким упорством ставит его в состав. Вдвоем Кокорин с Полозом справлялись бы не хуже.

– После еврокубкового матча Манчини уверял, что приберег Олега Шатова для игры с «Анжи», но на поле в Каспийске он так и не появился…

– Удивлен таким решением. Шатов может обострить игру на фланге, и был бы очень полезен именно во встрече с «Анжи». Вероятно, у главного тренера есть какие-то резонные соображения. Возможно, он планировал выпустить Шатова на замену, но ход игры потребовал выхода других футболистов.

– Комплиментов после еврокубковой игры удостоился защитник Эммануэль Маммана, но против «Анжи» он выглядел, мягко говоря, не звездой мирового уровня…

– Не стоит вообще сейчас ни превозносить аргентинских легионеров, ни обвинять их после неудачных игр. «Зенит» как команда сейчас только строится, причем с прицелом на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Все южноамериканцы – ребята очень молодые, и у них громадные резервы.

– После воскресных матчей «Локомотив» приблизился к «Зениту», и железнодорожников отделяет от лидерства всего одна победа…

– Не думаю, что «Локо» готов не просто прессинговать «Зенит», а всерьез претендовать на долгосрочное лидерство. Мне кажется, что Палыч скоро успокоится. Пока его команде фартит, но долго так продолжаться не может. Хотя будет интересно посмотреть на очное противостояние двух лидеров в последнем матче первого круга.

– До этого «Зениту» предстоит встретиться с ЦСКА, который при и без того короткой скамейке потерял в последнем туре из-за травм нескольких лидеров…

– Перерыв на игры сборной очень на руку армейцам. Врачи в ЦСКА квалифицированные и постараются поставить в строй своих лидеров. Сбрасывать команду Виктора Гончаренко со счетов не стоит.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Дзюба Артем
Комментарии (23)
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sprint5
1506918915
про Дзюбу все по делу остальное вода
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Сибирь за Спартак
1506923506
Нет у Зени огня, харизмы. Игра, как говорит внучка, пластмассовая.
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mihail200606
1506925385
Вчера хотели на классе выехать.. Не получилось.
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СШГЭС
1506926025
И это все, Питер?
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Приус
1506926373
От Зенита ждут все более сильной игры, но, по-моему, они не максимуме, это их потолок, вундертим не сложился.
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Одинокий волк Маквейд
1506927382
Фильм Брат: Хороший город Питер, но провинция, в Москву ехать надо, в Москве вся сила. Там Спартак.
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Gullit 76
1506927562
Ожидаемый результат.Ну не могут они пока выдавать даже пару игр на максимуме!И против аутсайдера тем более.Стройка только началась.
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paracetamol
1506933300
Дзюбе было трудно бегать по анжуйскому болоту. Он игрок рослый, под ноги не смотрит, а там грязь и кочки. Вот и спотыкался постоянно.
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alp
1506935712
Анжи играл действительно здорово - высокий прессинг, хорошая работа с мячом. Но даже при такой игре и везении, которое несомненно было на стороне Анжи, на победу они не наиграли. Дзюба поражает своей неповоротливостью, медлительностью, отсутствием техники и вообще умения играть в футбол. Аргентинцы выглядели неорганизованными, рассеянными. возможно, процесс адаптации еще не завершился и отсюда эта не стабильность в игре.. Надеюсь, перерыв пойдет нам на пользу и Зенит не будет больше давать соперникам так много пространства на поле
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serppion
1506943814
Похоже, Анжи совсем в футболе не разбирается. Ему что Спартак, что Зенит драть - никакой разницы. Те еле ноги уносят!
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