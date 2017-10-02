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    Желудков: «Похоже, «Зениту» проще разгромить «Спартак», чем обыграть аутсайдера»

    Чемпион СССР 1984 года Юрий Желудков уверен, что нападающий Артем Дзюба был лишним в составе «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи», который прошел в минувшее воскресенье в Каспийске. Ветеран удивлен тем, с каким упорством главный тренер команды Роберто Манчини делает ставку на форварда.

    Игра 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:2. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Махачкалинская команда идет на 16-м, последнем месте, записав в свой актив девять очков.

    – Сказалась ли на игре с «Анжи» усталость после матча Лиги Европы, или «Зенит» просто недооценил соперника?

    – Как подчеркивает Манчини, ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Да и не должно быть такого, когда ставишь перед собой высокие цели в чемпионате страны! Похоже, «Зениту» проще громить «Спартак» или обыгрывать на выезде «Краснодар», чем играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Вспомните ничью с «Уралом» и «Динамо», а также очень нелегкую победу в Перми.

    – Вас не удивило, что в стартовом составе вышли три номинальных нападающих: Артем Дзюба, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз?

    – Пожалуй, лишним в этой тройке был Дзюба. Он и мяч принять как следует не может, и удары по воротам в его исполнении – редкость. Не знаю, зачем Манчини с таким упорством ставит его в состав. Вдвоем Кокорин с Полозом справлялись бы не хуже.

    – После еврокубкового матча Манчини уверял, что приберег Олега Шатова для игры с «Анжи», но на поле в Каспийске он так и не появился…

    – Удивлен таким решением. Шатов может обострить игру на фланге, и был бы очень полезен именно во встрече с «Анжи». Вероятно, у главного тренера есть какие-то резонные соображения. Возможно, он планировал выпустить Шатова на замену, но ход игры потребовал выхода других футболистов.

    – Комплиментов после еврокубковой игры удостоился защитник Эммануэль Маммана, но против «Анжи» он выглядел, мягко говоря, не звездой мирового уровня…

    – Не стоит вообще сейчас ни превозносить аргентинских легионеров, ни обвинять их после неудачных игр. «Зенит» как команда сейчас только строится, причем с прицелом на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Все южноамериканцы – ребята очень молодые, и у них громадные резервы.

    – После воскресных матчей «Локомотив» приблизился к «Зениту», и железнодорожников отделяет от лидерства всего одна победа…

    – Не думаю, что «Локо» готов не просто прессинговать «Зенит», а всерьез претендовать на долгосрочное лидерство. Мне кажется, что Палыч скоро успокоится. Пока его команде фартит, но долго так продолжаться не может. Хотя будет интересно посмотреть на очное противостояние двух лидеров в последнем матче первого круга.

    – До этого «Зениту» предстоит встретиться с ЦСКА, который при и без того короткой скамейке потерял в последнем туре из-за травм нескольких лидеров…

    – Перерыв на игры сборной очень на руку армейцам. Врачи в ЦСКА квалифицированные и постараются поставить в строй своих лидеров. Сбрасывать команду Виктора Гончаренко со счетов не стоит.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.10.2017 06:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 октября 2017, 14:30

      Похоже, Анжи совсем в футболе не разбирается. Ему что Спартак, что Зенит драть - никакой разницы. Те еле ноги уносят!

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      Рейтинг: +11358

      alp 2 октября 2017, 12:15

      Анжи играл действительно здорово - высокий прессинг, хорошая работа с мячом. Но даже при такой игре и везении, которое несомненно было на стороне Анжи, на победу они не наиграли. Дзюба поражает своей неповоротливостью, медлительностью, отсутствием техники и вообще умения играть в футбол. Аргентинцы выглядели неорганизованными, рассеянными. возможно, процесс адаптации еще не завершился и отсюда эта не стабильность в игре.. Надеюсь, перерыв пойдет нам на пользу и Зенит не будет больше давать соперникам так много пространства на поле

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > alp 3 октября 2017, 08:55

      Тухнут аргентинские пастухи в гнилом городишке, я сам там месяц в командировке был, проклял все на свете. Гиблое место.

      9
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      Рейтинг: +11358

      alp > Одинокий волк Маквейд 3 октября 2017, 15:41

      обида за 5 в Питере не отпускает? )))

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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 11:35

      Дзюбе было трудно бегать по анжуйскому болоту. Он игрок рослый, под ноги не смотрит, а там грязь и кочки. Вот и спотыкался постоянно.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > paracetamol 3 октября 2017, 08:57

      А анжуйцы по другому полю бегали?

      10
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 октября 2017, 09:59

      Ожидаемый результат.Ну не могут они пока выдавать даже пару игр на максимуме!И против аутсайдера тем более.Стройка только началась.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Gullit 76 2 октября 2017, 10:05

      Стройка это не операция, а процесс, бесконечный.

      10
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Svoysvoemubrat 2 октября 2017, 10:07

      Это скорее про ремонт!Вот с этим я согласен!

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Gullit 76 2 октября 2017, 10:27

      Желаю успеха в строении российского клуба, конкурентного в Европе.

      11
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 октября 2017, 09:56

      Фильм Брат: Хороший город Питер, но провинция, в Москву ехать надо, в Москве вся сила. Там Спартак.

      9
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      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > Одинокий волк Маквейд 2 октября 2017, 12:17

      какая то вялая там у вас сила.. на 6 все смотрит ))))

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 2 октября 2017, 09:39

      От Зенита ждут все более сильной игры, но, по-моему, они не максимуме, это их потолок, вундертим не сложился.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 2 октября 2017, 09:33

      И это все, Питер?

      8
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 2 октября 2017, 09:23

      Вчера хотели на классе выехать.. Не получилось.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 октября 2017, 08:51

      Нет у Зени огня, харизмы. Игра, как говорит внучка, пластмассовая.

      9
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Сибирь за Спартак 2 октября 2017, 09:14

      В Питере - пять? Ты про эту игру? Или про вашу с Анжи?)

      4
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 > Сибирь за Спартак 2 октября 2017, 09:22

      У кого она в нашем чемпе есть? Вся рфпл пластмассовая..

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > mihail200606 2 октября 2017, 09:57

      Ребенка не обманешь, я бы так точно не выразился.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 октября 2017, 07:35

      про Дзюбу все по делу остальное вода

      3
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