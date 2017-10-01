«Зенит» сыграл вничью с «Анжи». Конте покинет «Челси» по окончании сезона. Дайджест событий дня

Конте решил покинуть «Челси» по окончании сезона

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона намерен покинуть команду. Проблема заключается в том, что ему так и не удалось наладить натянутые отношения с руководством клуба. Специалиста не устраивает тот момент, что у него нет возможности встретиться в любой момент с владельцем английского клуба Романом Абрамовичем.

Сборная Испании может быть дисквалифицирована из-за независимости Каталонии

В ФИФА рассматривают вариант исключения сборной Испании в случае ее попадания в финальный турнир чемпионата мира-2018. Это может произойти, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в лиге из-за независимости Каталонии от Испании.

Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

«Милан» готов заплатить «Арсеналу» за Санчеса 85 миллионов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, итальянский клуб во время зимнего трансферного окна готов заплатить за 28-летнего чилийца 85 миллионов евро.

Дзагоев из-за травмы пропустит около месяца

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахилла и из-за повреждения не поможет московскому клубу на протяжении месяца.

Дзагоев – все? Россия теряет главную надежду на ЧМ-2018

«Бавария» сыграла вничью с «Гертой», упустив преимущество в два мяча

В матче 7-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях упустила победу над «Гертой», пропустив два гола за пять минут – 2:2. На данный момент мюнхенцы занимают в турнирной таблице второе место. «Герта» поднялась на 10-ю позицию.

Голы Фернандеша и Эдера принесли «Локомотиву» победу над «Динамо»

«Локомотив» разгромил «Динамо» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:0.

1:0 – Фернандеш, 24

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2:0 – Эдер, 33

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3:0 – Миранчук, 58

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У «Динамо» сегодня все плохо. Даже фанаты уходят с трибун

Гол Паредеса спас для «Зенита» ничью в матче против «Анжи»

Встреча 12-го тура чемпионата России «Анжи» – «Зенит» завершилась со счетом 2:2. Голами в составе хозяев отметились Олег Данченко и Адлан Кацаев. За сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Леандро Паредес. Команда Роберто Манчини набрала 28 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с девятью баллами остался на последнем месте.

Фото: globallookpress