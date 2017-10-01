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  • «Зенит» сыграл вничью с «Анжи». Конте покинет «Челси» по окончании сезона. Дайджест событий дня

«Зенит» сыграл вничью с «Анжи». Конте покинет «Челси» по окончании сезона. Дайджест событий дня

1 октября 2017, 21:15
9

Конте решил покинуть «Челси» по окончании сезона

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона намерен покинуть команду. Проблема заключается в том, что ему так и не удалось наладить натянутые отношения с руководством клуба. Специалиста не устраивает тот момент, что у него нет возможности встретиться в любой момент с владельцем английского клуба Романом Абрамовичем.

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1:0 – Фернандеш, 24

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2:0 – Эдер, 33

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:0 – Миранчук, 58

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Гол Паредеса спас для «Зенита» ничью в матче против «Анжи»

Встреча 12-го тура чемпионата России «Анжи»«Зенит» завершилась со счетом 2:2. Голами в составе хозяев отметились Олег Данченко и Адлан Кацаев. За сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Леандро Паредес. Команда Роберто Манчини набрала 28 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с девятью баллами остался на последнем месте.

Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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Fancyfall
1506882201
бавария подхватила вирус Спартака, а мы вылечились уже.
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alex1951
1506884659
Этот Чемп России запомнится ,как самый валидольный.... И не поймешь,то ли класс команд выравнивается,то ли элита ,,забила,, на проходные игры,но думается ,что эти ,,американские горки,, вверх-вниз - только девальвируют ценность чемпионата.
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vitvik
1506887590
Абрамович нос воротит от уважаемого итальянского тренера.
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mango
1506888188
Наверно Слуца возтмт вместо Конте
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Popularov
1506889533
Мало кто мог предположить, что один из аутсайдеров чемпионата «Анжи» сможет дать настоящий бой лидеру Премьер-лиги санкт-петербургскому «Зениту». Однако, для Зенита выезд в Каспийск снова оказался очень сложным. В прошлом году зенитовцы в Каспийске проиграли Анжи в рамках Кубка России и смогли получить только одно очко в чемпионате. В этой игре махачкалинцы продемонстрировали МОГУЧИЙ футбольный характер и сумели НЕ ПРОИГРАТЬ Зениту - отстояли ничью. Спартак ЕЛЕ ноги УНЁС в Москве и вот теперь Зенит в Каспийске - обе команды ОТСКОЧИЛИ! Зенит мог проиграть, как и Спартак, но не повезло Анжи! Четыре очка потеряли Анжи в этих двух играх, а могли и приобрести, будь в концовках ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ! В этом туре плохо сыграл только УРАЛ! Так безвольно Урал ещё не играл! Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК! За Уралом, как мы знаем, водятся договорные ГРЕШКИ! 11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале! А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно! А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал со Спартаком и он ОЧЕНЬ похож на ДОГОВОРНЯК! Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне! А Анжи уже ВТОРУЮ игру подряд играет на ОТЛИЧНО! Вадиму Скрипченко удалось КЛАССНО подготовить команду Анжи к важным матчам с сильными клубами и те еле НОГИ унесли от поражения! Если дело так дальше пойдёт, то Анжи поднимется по турнирной таблице и многих сможет сместить и отправить их ВНИЗ, а сами будут КРАСОВАТЬСЯ наверху. Желаем Анжи так и дальше играть и ПОБЕДЫ придут! Могут ведь и надо СТАРАТЬСЯ! Будем всегда рады за Анжи и за их тренера Вадима Скрипченко! Вперёд Анжи! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
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AEerr
1506898009
интересные новости!
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a-rakhmatov
1506912043
Лучшая игра Анжи в сезоне, достойное схватка с лидером!!!
Ответить
igormaddog
1506913811
Дзагоеву быстрого восстановления,Локо красавцы,Анжи так держать!!!
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Karpathian
1506921960
Dinamo zhalko
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