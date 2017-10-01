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    «Зенит» сыграл вничью с «Анжи». Конте покинет «Челси» по окончании сезона. Дайджест событий дня

    Конте решил покинуть «Челси» по окончании сезона

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона намерен покинуть команду. Проблема заключается в том, что ему так и не удалось наладить натянутые отношения с руководством клуба. Специалиста не устраивает тот момент, что у него нет возможности встретиться в любой момент с владельцем английского клуба Романом Абрамовичем.

    Сборная Испании может быть дисквалифицирована из-за независимости Каталонии

    В ФИФА рассматривают вариант исключения сборной Испании в случае ее попадания в финальный турнир чемпионата мира-2018. Это может произойти, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в лиге из-за независимости Каталонии от Испании.

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    «Милан» готов заплатить «Арсеналу» за Санчеса 85 миллионов

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, итальянский клуб во время зимнего трансферного окна готов заплатить за 28-летнего чилийца 85 миллионов евро.

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    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахилла и из-за повреждения не поможет московскому клубу на протяжении месяца.

    Дзагоев – все? Россия теряет главную надежду на ЧМ-2018

    «Бавария» сыграла вничью с «Гертой», упустив преимущество в два мяча

    В матче 7-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях упустила победу над «Гертой», пропустив два гола за пять минут – 2:2. На данный момент мюнхенцы занимают в турнирной таблице второе место. «Герта» поднялась на 10-ю позицию.

    Голы Фернандеша и Эдера принесли «Локомотиву» победу над «Динамо»

    «Локомотив» разгромил «Динамо» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:0.

    1:0 – Фернандеш, 24

    2:0 – Эдер, 33

    3:0 – Миранчук, 58

    У «Динамо» сегодня все плохо. Даже фанаты уходят с трибун

    Гол Паредеса спас для «Зенита» ничью в матче против «Анжи»

    Встреча 12-го тура чемпионата России «Анжи»«Зенит» завершилась со счетом 2:2. Голами в составе хозяев отметились Олег Данченко и Адлан Кацаев. За сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Леандро Паредес. Команда Роберто Манчини набрала 28 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с девятью баллами остался на последнем месте.

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 21:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 2 октября 2017, 08:26

      Dinamo zhalko

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 2 октября 2017, 06:10

      Дзагоеву быстрого восстановления,Локо красавцы,Анжи так держать!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 октября 2017, 05:40

      Лучшая игра Анжи в сезоне, достойное схватка с лидером!!!

      2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 2 октября 2017, 01:46

      интересные новости!

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 1 октября 2017, 23:25

      Мало кто мог предположить, что один из аутсайдеров чемпионата «Анжи» сможет дать настоящий бой лидеру Премьер-лиги санкт-петербургскому «Зениту».
      Однако, для Зенита выезд в Каспийск снова оказался очень сложным.
      В прошлом году зенитовцы в Каспийске проиграли Анжи в рамках Кубка России и смогли получить только одно очко в чемпионате.
      В этой игре махачкалинцы продемонстрировали МОГУЧИЙ футбольный характер и сумели НЕ ПРОИГРАТЬ Зениту - отстояли ничью.
      Спартак ЕЛЕ ноги УНЁС в Москве и вот теперь Зенит в Каспийске - обе команды ОТСКОЧИЛИ!
      Зенит мог проиграть, как и Спартак, но не повезло Анжи!
      Четыре очка потеряли Анжи в этих двух играх, а могли и приобрести, будь в концовках ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
      В этом туре плохо сыграл только УРАЛ!
      Так безвольно Урал ещё не играл!
      Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК!
      За Уралом, как мы знаем, водятся договорные ГРЕШКИ!
      11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки.
      Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале!
      А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно!
      А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки.
      Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал со Спартаком и он ОЧЕНЬ похож на ДОГОВОРНЯК!
      Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне!
      А Анжи уже ВТОРУЮ игру подряд играет на ОТЛИЧНО!
      Вадиму Скрипченко удалось КЛАССНО подготовить команду Анжи к важным матчам с сильными клубами и те еле НОГИ унесли от поражения!
      Если дело так дальше пойдёт, то Анжи поднимется по турнирной таблице и многих сможет сместить и отправить их ВНИЗ, а сами будут КРАСОВАТЬСЯ наверху.
      Желаем Анжи так и дальше играть и ПОБЕДЫ придут!
      Могут ведь и надо СТАРАТЬСЯ!
      Будем всегда рады за Анжи и за их тренера Вадима Скрипченко!
      Вперёд Анжи!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

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      Рейтинг: +289

      mango 1 октября 2017, 23:03

      Наверно Слуца возтмт вместо Конте

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 22:53

      Абрамович нос воротит от уважаемого итальянского тренера.

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 1 октября 2017, 22:04

      Этот Чемп России запомнится ,как самый валидольный....
      И не поймешь,то ли класс команд выравнивается,то ли элита ,,забила,,
      на проходные игры,но думается ,что эти ,,американские горки,, вверх-вниз -
      только девальвируют ценность чемпионата.

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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 1 октября 2017, 21:23

      бавария подхватила вирус Спартака, а мы вылечились уже.

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