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Гол Паредеса принес «Зениту» ничью в Каспийске

1 октября 2017, 21:04
38

«Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России принимал «Зенит».

На 20-й минуте полузащитник хозяев Олег Данченко открыл счет. На 57-й форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин восстановил равенство. На 59-й хавбек Адлан Кацаев вернул преимущество махачкалинцам. За пять минут до конца основного времени Леандро Паредес установил окончательный счет – 2:2.

«Бомбардир» предлагает посмотреть взятия ворот.

За событиями встречи можно следить в текстовой онлайн-трансляции.

1:0 – Данченко, 20

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1:1 – Кокорин, 57

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2:1 – Кацаев, 59

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2:2 – Паредес, 85
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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит
Комментарии (38)
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shinnik
1506876907
Бранислава Ивановна просрала гол и схватилась за щёчку.. и ещё пару раз.. Смольникова-на поле.Или-анжопа.
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m40
1506879185
Вообще чудно это как то. Вроде бы содидный Краснодар, имея возможность выйти на 1 место, без шансов проигрывает Зениту. А тут наоборот- никакущий Анжи, аутсайдер, неплохо играет против лидера. И моментов создали больше чем Краснодар
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Вомбат
1506879224
Это будет тренерское поражение. Сказалось то, что Манчини не умеет ротировать состав. В итоге во втором тайме несвежие после матча ЛЕ игроки Зенита проигрывают все единоборства. Ну а весной Манчини придется выбирать - ЛЕ или золото России. На два фронта он не тянет.
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Skrudg
1506879267
Я в шоке !!!!
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Alemann
1506881152
Спасибо, что не обосрались. Хотя едва ...
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portero
1506881755
поле конечно колхоз у анжи, но Дзюба ни на какой поле не может играть, впрочем и аргентинцы не сильно впечатлили, Кузяева надо было раньше выпускать, а Дзюбу подарить в любой клуб ФНЛ МОЖЕТ ТАМ ПОЛЕНЬЯ НУЖНЫ
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Вомбат
1506881778
Объективная причина - плохая ротация состава для игры через два дня на третий. Однако Зенит Манчини все равно хорош. На 89 минуте он должен был вырвать победу и вырвал бы, если бы Дзюба смог добить мяч. Но рука защитника изменила направление мяча, блестяще отбитого Будаковым. Причем это не была игра рукой, просто нашей команде не повезло.
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Zenit_72
1506881782
Анжи конечно мощный матч провели, спору нет, но пенальти судья зажал. А так, хорошо что ничья.
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portero
1506886300
Кокорин через себя красиво пробил, но в воротчика
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paracetamol
1506888242
Хорошо Передос врезал, классно!
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