Гол Паредеса принес «Зениту» ничью в Каспийске

«Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России принимал «Зенит».

На 20-й минуте полузащитник хозяев Олег Данченко открыл счет. На 57-й форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин восстановил равенство. На 59-й хавбек Адлан Кацаев вернул преимущество махачкалинцам. За пять минут до конца основного времени Леандро Паредес установил окончательный счет – 2:2.

«Бомбардир» предлагает посмотреть взятия ворот.

За событиями встречи можно следить в текстовой онлайн-трансляции.

1:0 – Данченко, 20

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1:1 – Кокорин, 57

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2:1 – Кацаев, 59

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2:2 – Паредес, 85