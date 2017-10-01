Гол Паредеса принес «Зениту» ничью в Каспийске

«Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России принимал «Зенит».
На 20-й минуте полузащитник хозяев Олег Данченко открыл счет. На 57-й форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин восстановил равенство. На 59-й хавбек Адлан Кацаев вернул преимущество махачкалинцам. За пять минут до конца основного времени Леандро Паредес установил окончательный счет – 2:2.
«Бомбардир» предлагает посмотреть взятия ворот.
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1:0 – Данченко, 20
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1:1 – Кокорин, 57
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2:1 – Кацаев, 59
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Источник: РПЛ