Гол Паредеса принес «Зениту» ничью в Каспийске

Поле огород,ничья боевая,жаль друисси не забил в концовке
«Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России принимал «Зенит».
На 20-й минуте полузащитник хозяев Олег Данченко открыл счет. На 57-й форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин восстановил равенство. На 59-й хавбек Адлан Кацаев вернул преимущество махачкалинцам. За пять минут до конца основного времени Леандро Паредес установил окончательный счет – 2:2.
«Бомбардир» предлагает посмотреть взятия ворот.
За событиями встречи можно следить в текстовой онлайн-трансляции.
1:0 – Данченко, 20
@fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:0 20' Олег Данченко pic.twitter.com/XYk0adTgsH— (@rfpl) 1 октября 2017 г.
1:1 – Кокорин, 57
@zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:1 57' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/600bJ8wuUD— РФПЛ (@rfpl) 1 октября 2017 г.
2:1 – Кацаев, 59
2:2 – Паредес, 85
@fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 2:1 59' Адлан Кацаев pic.twitter.com/ETqgP5mhHw— РФПЛ (@rfpl) 1 октября 2017 г.
@zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 2:2 85' Леандро Паредес @LParedss pic.twitter.com/xHFJtmqLZE— РФПЛ (@rfpl) 1 октября 2017 г.