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    Гол Паредеса принес «Зениту» ничью в Каспийске

    «Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России принимал «Зенит».

    На 20-й минуте полузащитник хозяев Олег Данченко открыл счет. На 57-й форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин восстановил равенство. На 59-й хавбек Адлан Кацаев вернул преимущество махачкалинцам. За пять минут до конца основного времени Леандро Паредес установил окончательный счет – 2:2.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть взятия ворот.

    За событиями встречи можно следить в текстовой онлайн-трансляции.

    1:0 – Данченко, 20

    1:1 – Кокорин, 57

    2:1 – Кацаев, 59

    2:2 – Паредес, 85

    Источник: РПЛ

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    01.10.2017 21:04
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 2 октября 2017, 00:38

      Поле огород,ничья боевая,жаль друисси не забил в концовке

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 2 октября 2017, 00:23

      на ничью согласны но у Передоса фамилия тоже есть

      0
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 23:04

      Хорошо Передос врезал, классно!

      0
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      Рейтинг: +289

      mango 1 октября 2017, 22:53

      а че тут спартачей нет ?? на соккере они просто как муравьи)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67576

      portero 1 октября 2017, 22:31

      Кокорин через себя красиво пробил, но в воротчика

      19
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 22:21

      Зенит блестяще сражался, благодаря рикошету смог спасти ничью.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 октября 2017, 21:31

      Дзюба в запас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 1 октября 2017, 21:16

      Анжи конечно мощный матч провели, спору нет, но пенальти судья зажал. А так, хорошо что ничья.

      1
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      ...
      Рейтинг: +67576

      portero > Zenit_72 1 октября 2017, 21:21

      Кузяев и Кокорин два игрока в Зените к остальным много вопросов
      и к тренеру зачем Дзюба на поле это тупое дерево

      23
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      Рейтинг: +12435

      Вомбат 1 октября 2017, 21:16

      Объективная причина - плохая ротация состава для игры через два дня на третий. Однако Зенит Манчини все равно хорош. На 89 минуте он должен был вырвать победу и вырвал бы, если бы Дзюба смог добить мяч. Но рука защитника изменила направление мяча, блестяще отбитого Будаковым. Причем это не была игра рукой, просто нашей команде не повезло.

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Вомбат 1 октября 2017, 21:33

      Действительно,если бы Манчини был погибче с выбором состава,у ваших могло получиться и получше.Не схватило свежести.И мне кажется прежде всего в головах.Не было настроя.Это было видно невооружённым взглядом.Думали на классе с малой затратой сил обойтись.Но одни предполагают,а другие забивают.Махачкала за счёт высокой самоотдачи сегодня переиграла Зенит.Благодаря большей мастеровитости питерцам удалось избежать поражения.Да и выход Кузяева очень усилил атаку,придал ей остроты.Парень просто красавец!Так что игра ваших оставила двоякое впечатление...

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      Рейтинг: +67576

      portero 1 октября 2017, 21:15

      поле конечно колхоз у анжи, но Дзюба ни на какой поле не может играть, впрочем и аргентинцы не сильно впечатлили, Кузяева надо было раньше выпускать, а Дзюбу подарить в любой клуб ФНЛ МОЖЕТ ТАМ ПОЛЕНЬЯ НУЖНЫ

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