Бундеслига. «Хоффенхайм» уступил «Фрайбургу», первый раз в сезоне проиграв в чемпионате

В матче 7-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» в гостях уступил «Фрайбургу» – 2:3. Для клуба из Зинсхайма это поражение стало первым в рамках чемпионата Германии нынешнего сезона.

Несмотря на проигрыш, «Хоффенхайм» остался на втором месте в турнирной таблице. «Фрайбург» поднялся на 14-ю строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Хак, 14; 1:1 – Нидерлехнер, 15; 2:1 – Сеюнджу, 18; 3:1 – Штенцель, 88; 3:2 – Шустер, 90+2 (в свои ворота).

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