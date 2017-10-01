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    Бубнов: «Манчини хочет максимально увеличить отрыв в РФПЛ до весны и сосредоточиться на Лиге Европы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» в гостях сыграет против «Анжи».

    Встреча состоится сегодня в Махачкале. Начало – в 19:00 по московскому времени. За ходом событий игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

    «Не думаю, что у «Анжи» есть шансы. «Зенит» будет играть серьезно – они уже обжигались на таких соперниках, хотя и создали себе неплохой задел над конкурентами. Полагаю, что Манчини хочет максимально увеличить отрыв до весны и сделать серьезную ставку на Лигу Европы. Уверен, что «Анжи» будет серьезно настроен, но класс этих команд несопоставим», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.10.2017 13:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 октября 2017, 17:34

      мяч круглый, а поле (в основном) ровное... Посмотрим весной

      0
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      Рейтинг: +93

      Palev0 1 октября 2017, 14:53

      Да он чёртов гений!!! Это удивительно!!! Это невероятно, как он до этого догадался?!!!

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 1 октября 2017, 14:52

      Посмотрим, что будет весной. А если Зенит растеряет всё своё преимущество?

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 13:49

      Логично и оправданно! Манчини думает на всю длину сезона, а не на 2-3 тура вперёд!.. Благо, запас прочности и ресурсы есть!!...))

      5
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      Рейтинг: +6328

      порт 1 октября 2017, 13:31

      Да все хотят, не всем лучшее лучшие.

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