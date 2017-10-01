Бубнов: «Манчини хочет максимально увеличить отрыв в РФПЛ до весны и сосредоточиться на Лиге Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» в гостях сыграет против «Анжи».

Встреча состоится сегодня в Махачкале. Начало – в 19:00 по московскому времени. За ходом событий игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

«Не думаю, что у «Анжи» есть шансы. «Зенит» будет играть серьезно – они уже обжигались на таких соперниках, хотя и создали себе неплохой задел над конкурентами. Полагаю, что Манчини хочет максимально увеличить отрыв до весны и сделать серьезную ставку на Лигу Европы. Уверен, что «Анжи» будет серьезно настроен, но класс этих команд несопоставим», – сказал Бубнов.