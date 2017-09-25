Бубнов: «Самедов не лучшие игры проводит в клубе. Но он есть в сборной, а Денисова нет»

да потому что Черчесов это не тот тренер для сборной России
если он останется то врятли сборная выйдет из группы на ЧМ
что касается Денисова то это лучший опорник в России на данный момент может на данный момент именно из за Денисова локомотив находится так высоко в турнирной таблице
просто у Черчесова к нему личная неприязнь
Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов заслужил вызов в состав национальной команды.
Напомним, сегодня тренерский штаб объявил заявку сборной на товарищеские игры против Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).
«Во всяком случае, он один из сильнейших в РФПЛ в опорной зоне. У него и опыт игры соответствующий. Он и капитаном сборной был. Денисов – настоящий лидер.
Самедов не лучшие игры проводит в клубе. Но он есть в сборной, а Денисова нет», – сказал Бубнов.
Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка