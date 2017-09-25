Бубнов: «Самедов не лучшие игры проводит в клубе. Но он есть в сборной, а Денисова нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов заслужил вызов в состав национальной команды.

Напомним, сегодня тренерский штаб объявил заявку сборной на товарищеские игры против Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

«Во всяком случае, он один из сильнейших в РФПЛ в опорной зоне. У него и опыт игры соответствующий. Он и капитаном сборной был. Денисов – настоящий лидер.

Самедов не лучшие игры проводит в клубе. Но он есть в сборной, а Денисова нет», – сказал Бубнов.

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