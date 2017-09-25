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    Бубнов: «Самедов не лучшие игры проводит в клубе. Но он есть в сборной, а Денисова нет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов заслужил вызов в состав национальной команды.

    Напомним, сегодня тренерский штаб объявил заявку сборной на товарищеские игры против Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

    «Во всяком случае, он один из сильнейших в РФПЛ в опорной зоне. У него и опыт игры соответствующий. Он и капитаном сборной был. Денисов – настоящий лидер.

    Самедов не лучшие игры проводит в клубе. Но он есть в сборной, а Денисова нет», – сказал Бубнов.

    Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка

    Источник: Спорт FM

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    25.09.2017 23:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +124

      marshal9 29 сентября 2017, 14:36

      да потому что Черчесов это не тот тренер для сборной России
      если он останется то врятли сборная выйдет из группы на ЧМ
      что касается Денисова то это лучший опорник в России на данный момент может на данный момент именно из за Денисова локомотив находится так высоко в турнирной таблице
      просто у Черчесова к нему личная неприязнь

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 26 сентября 2017, 14:19

      Черчесов бесплатно кушает у Самедова, наверное...

      0
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      Рейтинг: +223

      niko5 26 сентября 2017, 09:57

      Гнилой базар!Футбольным экспертом,путным,был бы то к его мнению бы прислушивались,а так -трепло!Только смуту наводит!Иди тренируй раз такой умный!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 сентября 2017, 09:04

      потому что тренеришка сборной гнилушка

      0
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 26 сентября 2017, 07:32

      Сколько Черчесов не говорит, что играют те, кто в лучшем состоянии, и фамилии не важны при его выборе, но каждый раз мы видим в списке процентов 20 игроков, которые реально заслуживают место в нём, и 80% людей (их сложно даже игроками назвать), которые из этого списка не исчезают. Видимо, главный тренер лукавит, когда заявляет об отсутствии личного расположение к игрокам. Кокорина вызвал скорее из-за того, что даже сверху не поняли бы его упертости. Или надеется, что Санек плохо сыграет, и он скажет, что "видите, а я вам говорил..." Жаль, что тренера уже не поменять...

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 сентября 2017, 04:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сколько уже раз Бубнов приглашает Денисова в сборную, но каждый раз Денисов играет ПЛОХО в клубе и его, по делу, в сборную не берут и ПРАВИЛЬНО делают!
      Денисову НЕ МЕСТО в сборной Бубнова!!!
      Денисов играет за Локомотив, но на фоне Соломона Кверквелии и других защитников Локомотива, Денисов играет СРЕДНЕ и часто ошибается по игре.

      Пока игра Денисова в Локомотиве НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ!
      Партачит больше, чем приносит пользы!
      На те деньги, что ему сейчас платят в Локомотиве, Денисов НЕ ИГРАЕТ!
      Пусть, для начала, заиграет, а приглашение в сборную ПОТОМ, а не за "красивые" бубновские глазки!

      Денисов сборной НЕ НУЖЕН!!!

      Времена Денисова ПРОШЛИ уже давно и не надо Бубнову тащить его за ШЕЮ в сборную.
      Станислав Черчесов ПРАВИЛЬНО сделал, что ИСКЛЮЧИЛ Денисова из сборной!!!
      Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
      Какой Денисов???
      Денисова для Станислава Черчесова НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! И поделом!
      И в этом своём незавидном положении виноват сам Денисов, когда он ОСКОРБИЛ тренера и перестал его уважать!
      Станислав Черчесов в этом вопросе поступил ПРАВИЛЬНО!
      Пока в сборной Станислав Черчесов - Денисова в сборной НЕ БУДЕТ!!!
      Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ!
      А когда после СКАНДАЛОВ в Зените, в Анжи и в "Динамо" - Денисов перестал играть, то все увидели, что НЕ МЕСТО ему в сборной!

      В Зените Денисов выезжал за счёт других и их футбольные лавры присваивал СЕБЕ!
      У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"!

      Когда в Зените, в Анжи и в "Динамо" эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!!
      Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
      После скандального ухода из Зенита у Денисова дела пошли РЕЗКО вниз!
      А зачем в сборной этот питерский СКАНДАЛИСТ, который оскорбил тренера Черчесова и ОТКРЫТО выражает своё недовольство его работой???
      Денисову НЕ МЕСТО в сборной!

      -5
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 > Popularov 26 сентября 2017, 07:21

      Не устал писать?)) Самедову с такой игрой, что он показывает с начала чемпионата тоже НЕ МЕСТО в сборной))

      4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 сентября 2017, 04:42

      наверное это большая ошибка что Денисова нет в сборной

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 сентября 2017, 03:29

      И не будет, Черчесов злопамятен...

      4
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      Рейтинг: +93

      Palev0 26 сентября 2017, 01:18

      Сборной нужен другой тренер, другая команда и другая страна...

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 00:39

      Все знают!!! Кроме хорошей игры Денисов должен сделать ещё один очень серьёзный шаг. В сборной не один только Черчесов, там большой коллектив и свой характер от всей души рекомендуется засунуть себе в ж...пу.

      0
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 30 сентября 2017, 16:09

      Без характера в коллективе делать нечего. Убери сейчас Денисова и средняя линия Локо сдуется.

      -1
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