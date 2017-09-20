Шевченко рад назначению Воронина в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что богатый опыт бывшего форварда московского «Динамо» Андрея Воронина поможет национальной команде.

«Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной. Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах.

Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет», – приводит слова Шевченко «Команда №1».

Напомним, что на днях Воронин был назначен в тренерский штаб сборной Украины на должность скаута.