Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шевченко рад назначению Воронина в сборную Украины

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что богатый опыт бывшего форварда московского «Динамо» Андрея Воронина поможет национальной команде.

    «Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной. Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах.

    Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет», – приводит слова Шевченко «Команда №1».

    Напомним, что на днях Воронин был назначен в тренерский штаб сборной Украины на должность скаута.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2017 08:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 20 сентября 2017, 10:49

      Крутая банда у них собирается! Еще надо Реброва и Шовковского к ним!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 20 сентября 2017, 09:25

      несомненно поможет сборной Украины

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11