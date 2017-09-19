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    Будогосский: «Сейчас фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против РФС»

    Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

    Вчера стало известно, что РФС может уволить руководителя судейского корпуса из-за конфликта с главами клубов Премьер-лиги.

    «У меня нет никакой информации от РФС насчет того, что меня кто-то собирается уволить. Объясняю, почему: утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, – неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было. Мы работаем в теснейшем и полнейшем контакте. Есть определенные разногласия с одной единственной организацией – Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия. Поэтому вся подобная информация не соответствует действительности.

    Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии (прим. – Сергей Французов) считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур. Я не ставлю под сомнение эту позицию. Но хочу напомнить, что у нас 49 школ, которые готовят молодых футбольных арбитров. И речь со стороны департамента идет вот о чем: чтобы школы межрегионального (я подчеркиваю: межрегионального, а не районного и городского) уровня, которые готовят арбитров в три этапа, утвержденных УЕФА, могли трех-четырех выпускников предоставлять для участия в конкурсном отборе наравне с другими структурами. Не в рекомендательный список, а для участия в конкурсном отборе. Это принципиальная разница с тем, что говорит господин Французов. Школы должны иметь стимул.

    Что касается того, что господин Французов отказался инспектировать матчи РФПЛ, – он лукавит. Передо мной рекомендательный список инспекторов, утвержденный президентом Московской федерации футбола Сергеем Вячеславовичем Анохиным. Французов себя включил в список инспекторов на текущий сезон под вторым номером. Не совсем понимаю, как так? Список утвержден 25 мая 2017 года.

    Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против Российского футбольного союза. Против той идеологии, которая формируется», – сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    19.09.2017 12:25
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 сентября 2017, 15:22

      Давно пора отправлять Будогосского в ОТСТАВКУ!!!
      Удивительно, как его ещё назначили!
      Будогосский полностью ПРОФ НЕПРИГОДЕН возглавлять судейский корпус РФС!!! Полностью проф НЕ ПРИГОДЕН!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
      Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства!
      Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с арбитрами и вот вам результат огромное МНОЖЕСТВО ОЧЕРЕДНЫХ судейских скандалов!!!
      Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ!
      А прошло всего 10 туров, а ГРУБЕЙШИХ судейских скандалов уже около 15 и никто за это не ответил!!!
      Такого раньше НИКОГДА не было, а при Будогосском разраслась целая ЭПИДЕМИЯ безнаказанного скандального судейства!!!!
      После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат в прошлом сезоне и в этом!!!
      Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским!
      Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками!
      А теперь, благодаря Будогосскому, такая же безнаказанность и произвол арбитров гуляет на футбольных полях России!
      Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от сезона к сезону и от тура к туру!
      Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского!
      Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)!
      Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!!
      Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!!
      А почему??? Догадаться не сложно!
      Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!!
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 19 сентября 2017, 14:44

      Что этот Будогосский здесь пузырей напускал то это плюнуть и растереть! Главное что он против видеоповторов! Вот из за таких будогосских мы всегда и позади планеты всей! Сидят эти кроты в своих норах им тепло и сухо и дальше своего носа они не хотят ничего видеть!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 сентября 2017, 14:00

      Выкиньте уже этого старпера. Какого черта все ошибки - это норма? Почему лучшие судьи страны не судят РФПЛ? Видимо они не будут слушать такого муд*ня и плясать под его дудку.

      1
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      Рейтинг: +57

      Iupiterss 19 сентября 2017, 13:45

      Против тебя,идиота.

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 сентября 2017, 13:44

      А какая идеология формируется? Ту, которую мы наблюдаем каждый тур?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 13:34

      Как за ж опу взяли, так сразу майдан.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2017, 13:32

      Это ЧМО ещё пытается рассуждать? И что-то там тявкать о каком-то мифическом "Майдане"? КОГДА НА ВЕСЬ МИР ТРАНСЛИРУЕТСЯ СУДЕЙСКИЙ ПРОИЗВОЛ В ПОЛЬЗУ ПИТЕРЦЕВ! И РЕАЛЬНО СОЗДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ СРЫВА ПРОВЕДЕНИЯ ЧМ-2018 В РОССИИ, О ЧЁМ УЖЕ ПУБЛИЧНО ЗАЯВЛЕНО! Не проверить ли связи этого Бугодосского с ЦРУ, "Моссадом", МИ-6 и БНД? Не их ли задание выполняет?

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > cska-62 19 сентября 2017, 14:54

      Евгений .Не круто ли насчет срыва .Цру и Моссада? Он что ли определяет мяч. линию и офсайд?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > aurora5858 19 сентября 2017, 15:13

      Он покрывает и оправдывает продажное судейство! Регулярно и нагло до неприличия!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > cska-62 19 сентября 2017, 17:36

      Он не может говорить иначе. Он руководитель судей. Кого из судей поймали на взятке?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > aurora5858 19 сентября 2017, 18:01

      А кого из "Секурита́те" поймали на противоправных действиях? Поинтересуйтесь у Чаушеску! :-)))

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 19 сентября 2017, 13:20

      Майдан? Будете жечь карточки и кидаться свистками?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2017, 13:18

      во всем виноват саакашвилли

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2017, 13:08

      во как заершился Золотая табуретка зашаталась. Иди на завод токарем родине раб сила нужна

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