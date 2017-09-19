Будогосский: «Сейчас фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против РФС»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

Вчера стало известно, что РФС может уволить руководителя судейского корпуса из-за конфликта с главами клубов Премьер-лиги.

«У меня нет никакой информации от РФС насчет того, что меня кто-то собирается уволить. Объясняю, почему: утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, – неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было. Мы работаем в теснейшем и полнейшем контакте. Есть определенные разногласия с одной единственной организацией – Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия. Поэтому вся подобная информация не соответствует действительности.

Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии (прим. – Сергей Французов) считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур. Я не ставлю под сомнение эту позицию. Но хочу напомнить, что у нас 49 школ, которые готовят молодых футбольных арбитров. И речь со стороны департамента идет вот о чем: чтобы школы межрегионального (я подчеркиваю: межрегионального, а не районного и городского) уровня, которые готовят арбитров в три этапа, утвержденных УЕФА, могли трех-четырех выпускников предоставлять для участия в конкурсном отборе наравне с другими структурами. Не в рекомендательный список, а для участия в конкурсном отборе. Это принципиальная разница с тем, что говорит господин Французов. Школы должны иметь стимул.

Что касается того, что господин Французов отказался инспектировать матчи РФПЛ, – он лукавит. Передо мной рекомендательный список инспекторов, утвержденный президентом Московской федерации футбола Сергеем Вячеславовичем Анохиным. Французов себя включил в список инспекторов на текущий сезон под вторым номером. Не совсем понимаю, как так? Список утвержден 25 мая 2017 года.

Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против Российского футбольного союза. Против той идеологии, которая формируется», – сказал Будогосский.