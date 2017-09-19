Будогосский: «Сейчас фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против РФС»

Давно пора отправлять Будогосского в ОТСТАВКУ!!!
Удивительно, как его ещё назначили!
Будогосский полностью ПРОФ НЕПРИГОДЕН возглавлять судейский корпус РФС!!! Полностью проф НЕ ПРИГОДЕН!!!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства!
Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с арбитрами и вот вам результат огромное МНОЖЕСТВО ОЧЕРЕДНЫХ судейских скандалов!!!
Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ!
А прошло всего 10 туров, а ГРУБЕЙШИХ судейских скандалов уже около 15 и никто за это не ответил!!!
Такого раньше НИКОГДА не было, а при Будогосском разраслась целая ЭПИДЕМИЯ безнаказанного скандального судейства!!!!
После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат в прошлом сезоне и в этом!!!
Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским!
Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками!
А теперь, благодаря Будогосскому, такая же безнаказанность и произвол арбитров гуляет на футбольных полях России!
Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от сезона к сезону и от тура к туру!
Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского!
Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)!
Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!!
Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!!
А почему??? Догадаться не сложно!
Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
- Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!!
Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
Вчера стало известно, что РФС может уволить руководителя судейского корпуса из-за конфликта с главами клубов Премьер-лиги.
«У меня нет никакой информации от РФС насчет того, что меня кто-то собирается уволить. Объясняю, почему: утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, – неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было. Мы работаем в теснейшем и полнейшем контакте. Есть определенные разногласия с одной единственной организацией – Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия. Поэтому вся подобная информация не соответствует действительности.
Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии (прим. – Сергей Французов) считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур. Я не ставлю под сомнение эту позицию. Но хочу напомнить, что у нас 49 школ, которые готовят молодых футбольных арбитров. И речь со стороны департамента идет вот о чем: чтобы школы межрегионального (я подчеркиваю: межрегионального, а не районного и городского) уровня, которые готовят арбитров в три этапа, утвержденных УЕФА, могли трех-четырех выпускников предоставлять для участия в конкурсном отборе наравне с другими структурами. Не в рекомендательный список, а для участия в конкурсном отборе. Это принципиальная разница с тем, что говорит господин Французов. Школы должны иметь стимул.
Что касается того, что господин Французов отказался инспектировать матчи РФПЛ, – он лукавит. Передо мной рекомендательный список инспекторов, утвержденный президентом Московской федерации футбола Сергеем Вячеславовичем Анохиным. Французов себя включил в список инспекторов на текущий сезон под вторым номером. Не совсем понимаю, как так? Список утвержден 25 мая 2017 года.
Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против Российского футбольного союза. Против той идеологии, которая формируется», – сказал Будогосский.