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    Воронин стал скаутом сборной Украины

    Бывший футболист Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. Ему отведена роль скаута. Соглашение с федерацией футбола страны рассчитано до конца отборочного цикла ЧМ-2018.

    «Да, действительно, Андрей Воронин будет сотрудничать с национальной командой, он будет выполнять роль скаута, просматривать кандидатов в сборную, посещать матчи. Это опытный специалист, который хорошо знает команду и игроков.

    Число украинцев в зарубежных чемпионатах увеличилось, и одновременно на выходных происходит сразу несколько поединков, которые вызывают интерес у тренерского штаба сборной. Шевченко, Мальдера и Тасотти посетить все игры физически не успевают.

    На какой срок рассчитан договор? Пока до конца отборочного цикла», – рассказал советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков.

    Источник: Football.ua

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    19.09.2017 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2017, 13:15

      нех сюда каклов заносить нам это пофф

      2
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 19 сентября 2017, 12:22

      На командировочных теперь зарабатывать будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 11:17

      Будучи игроком поездил, поиграл, иногда с блеском, иногда не очень... Как тренер не состоялся, был выставлен из клуба какой-то лиги Германии через полгода... Скаутство, может, как раз и по нему... Связи, шапочное знакомство, знание еуропейских условий и законодательства, возможно помогут ему быть востребованным...

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