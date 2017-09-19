Воронин стал скаутом сборной Украины

Бывший футболист Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. Ему отведена роль скаута. Соглашение с федерацией футбола страны рассчитано до конца отборочного цикла ЧМ-2018.

«Да, действительно, Андрей Воронин будет сотрудничать с национальной командой, он будет выполнять роль скаута, просматривать кандидатов в сборную, посещать матчи. Это опытный специалист, который хорошо знает команду и игроков.

Число украинцев в зарубежных чемпионатах увеличилось, и одновременно на выходных происходит сразу несколько поединков, которые вызывают интерес у тренерского штаба сборной. Шевченко, Мальдера и Тасотти посетить все игры физически не успевают.

На какой срок рассчитан договор? Пока до конца отборочного цикла», – рассказал советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков.