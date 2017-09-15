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    «Тоттенхэм» следит за Оланаре. Отец Месси помог игроку с контрактом. Дайджест событий дня

    Аршавин зимой может вернуться в «Зенит»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин зимой может присоединиться к «Зениту». По информации источника, петербургский клуб намерен предложить 36-летнему россиянину одну из административных должностей, если тот не будет продлевать контракт с казахстанской командой. Напомним, соглашение футболиста в клубом из Алматы истекает грядущей зимой. Сам игрок хочет продолжать выступления на профессиональном уровне. За «Зенит» Аршавин играл с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 годы.

    «Реал» заработал 674,6 миллиона в сезоне-2016/17

    «Реал» опубликовал финансовые показатели прошлого сезона. Как сообщается на официальном сайте сливочных, в сезоне-2016/17 клуб заработал 674,6 миллиона евро. В предыдущем году эта сумма составила 620,1 миллиона. Прибыль после уплаты налогов — 21,4 миллиона, а чистый капитал — 463,5 миллиона. Долг клуба составляет 10,3 миллиона евро. Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов, а также победил в чемпионате Испании.

    Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

    Россия по завершении еврокубковых матчей этой недели увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА. Напомним, что ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Бенфику» (2:1), а «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1). В Лиге Европы «Зенит» в гостях разгромил «Вардар» (5:0), а «Локомотив» разошелся миром с «Копенгагеном» (0:0). Эти результаты принесли в копилку России 1,200 балла. Португальцы на этой неделе набрали 0,833 балла. На данный момент Россия занимает шестое место.

    За Месси контракт с «Барселоной» подписал его отец

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал подробности подписания форвардом команды Лионелем Месси нового контракта. «Нам осталось сделать только официальное фото и получить подпись. Сейчас уже спешить незачем. А вообще контракт вместе с имиджевыми правами уже подписал его отец, заключено соглашение и с его фондом. Так что Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец. Можно сказать, что Лионель уже играет с новым четырехлетним контрактом. И то, как он играет, лучше всего характеризует его преданность «Барселоне», – сказал Бартомеу.

    Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков. По всей видимости, УЕФА наказал российского форварда за его разговоры с арбитрами в ответном поединке 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:2). «Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию», – заявил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

    Скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» вновь следили за игрой Оланаре

    «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» по-прежнему заинтересованы в услугах нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Как сообщает The Mag, представители двух английских клубов посетили матч армейцев в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (2:1), где следили за игрой 23-летнего нигерийского форварда. Напомним, ранее скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» наблюдали за Оланаре в поединке с «Янг Бойз». В нынешнем сезоне РФПЛ Оланаре забил один гол в пяти матчах.

    Фото: globallookpress.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 21:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 сентября 2017, 11:02

      То ли на СС, то ли на СЭ был любопытный анализ действий игрока в матче с Бенфикой. Удары, перехваты, борьба, обводка, пасы и прочие ТТД- все показатели не сопоставимы с другими игроками атаки армейцев. Как-будто ЦСКА играли в десятером.

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 16 сентября 2017, 09:05

      Зачем это бревно Тоттенхему?

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y > TAGANROG 161 16 сентября 2017, 09:21

      Чтоб было

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 сентября 2017, 07:17

      Федя доболтался(((

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 сентября 2017, 05:17

      Оланаре это слон в посудной лавке!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 16 сентября 2017, 03:08

      интересные новости!

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 16 сентября 2017, 01:51

      Вот бы ещё Краснодар в еврокубки пробился б( эххх

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 сентября 2017, 01:18

      Оланаре наш и хера им лысого!!! заиграет пацан

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 сентября 2017, 00:03

      Следят за Оланаре, чтоб не дай Бог , не купить. Он так мастерски мешается у своих под ногами.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 22:36

      Зачем он им имея топ кейна, еще и гинера обогощать чтобы опять левые пенки покупать

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 15 сентября 2017, 22:15

      Следили за Оланаре чисто чтобы поржать)

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