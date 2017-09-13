Погба получил серьезную травму. Озил может покинуть «Арсенал». Дайджест событий дня

Асенсио пропустит матч «Реала» с клубом АПОЭЛ по причине прыща

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что в сегодняшнем матче с кипрским клубом АПОЭЛ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов не примет участие Марко Асенсио. Специалист, не сдерживая смеха, отметил, что причиной отсутствия игрока в заявке стал прыщ. «У футболиста появился прыщ на ноге. Это мешает ему надеть гетру», – приводит слова специалиста АВС. Матч «Реал» – АПОЭЛ начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Анчелотти готов к увольнению из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, в контракте специалиста с немецким клубом есть пункт, по которому мюнхенцы могут в одностороннем порядке разорвать с ним соглашение следующим летом. Анчелотти готов к такому варианту событий и хотел бы в этом случае перебраться в АПЛ, где ранее уже возглавлял «Челси». Ранее не исключалось, что преемником итальянца в «Баварии» станет тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

Погба может не сыграть с ЦСКА из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Француз был заменен на 19-й минуте на Маруана Феллаини. «Пока не знаю, сколько он пропустит. У него мышечная травма. По своему опыту знаю, что в таких случаях выбывают на несколько недель», – заявил после матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Источник: «Арсенал» с февраля не ведет переговоров с Озилом о продлении контракта

«Арсенал» пока не решил вопрос по продлению контракта с полузащитником Месутом Озилом. Как сообщается, клуб не обсуждал с 28-летним футболистом пролонгацию соглашения с февраля нынешнего года. Нынешний контракт немца истекает летом 2018 года. Ранее предполагалось, что «Арсенал» предложит игроку увеличение зарплаты до 9 миллионов евро в год. Не исключалось, что хавбек продолжит карьеру в Германии. В нынешнем сезоне Озил провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.

Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика» Ралстону после финального свистка

Нападающий «ПСЖ» Неймар стал автором гола в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком», который закончился со счетом 5:0. На протяжении почти всего матча бразилец конфликтовал с правым защитником соперников Энтони Ралстоном. 18-летний футболист шотландского клуба доставил много неприятностей сопернику в этой встрече, дважды грубо сфолив за первые 20 минут. Неймар, запомнив эти моменты, отказался после финального свистка пожать руку сопернику, который подошел к нему.

Шатов и Паредес не сыграют за «Зенит» против «Вардара»

«Зенит» взял на выездной матч с «Вардаром» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 20 футболистов. С командой не отправился аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Также дома остался и Олег Шатов. Матч «Вардар» – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 22:05 по московскому времени.

Фото: globallookpress.com