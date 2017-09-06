ФИФА открыла дело о нацизме в отношении немецких болельщиков, кричавших «зиг хайль» в матче против Чехии

Сборная Германии в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 на выезде обыграла команду Чехии – 2:1.

Согласно Times of Israel, около 200 болельщиков гостевого сектора были замечены в нарушении моральных и этических норм. В частности, в 78-ю годовщину нападения немецких войск на Польшу, болельщики скандировали нацистские лозунги.

ФИФА открыла дело в отношении нарушителей и может оштрафовать немецкий футбольный союз. Ожидается, что результаты расследования будут оглашены в конце сентября. ФИФА также может наказать футбольную ассоциацию Чехии за то, что служба безопасности стадиона проигнорировала эпизоды.