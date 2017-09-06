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    ФИФА открыла дело о нацизме в отношении немецких болельщиков, кричавших «зиг хайль» в матче против Чехии

    Сборная Германии в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 на выезде обыграла команду Чехии – 2:1.

    Согласно Times of Israel, около 200 болельщиков гостевого сектора были замечены в нарушении моральных и этических норм. В частности, в 78-ю годовщину нападения немецких войск на Польшу, болельщики скандировали нацистские лозунги.

    ФИФА открыла дело в отношении нарушителей и может оштрафовать немецкий футбольный союз. Ожидается, что результаты расследования будут оглашены в конце сентября. ФИФА также может наказать футбольную ассоциацию Чехии за то, что служба безопасности стадиона проигнорировала эпизоды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 20:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 7 сентября 2017, 00:11

      Фашики е*учие

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 7 сентября 2017, 00:05

      Ужасно это все.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 сентября 2017, 00:03

      Это они у бандеровцев научились ......

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67293

      portero 6 сентября 2017, 23:42

      "По информации источника, ассоциация намерена наказать Федерацию футбола Чехии за то, что служба безопасности стадиона проигнорировала эпизоды".

      евроизвращенцы.... немцы всех пресуют в в союзе, а те хавают молча, впрочем как немцы у пиндосов на подсосе

      1
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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 6 сентября 2017, 22:26

      Фрицы кричали, Чехов накажу, годовщина нападения на Польшу, а пишет об этом Times of Israel. Что?

      2
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 6 сентября 2017, 22:15

      уроды они и есть уроды....

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 сентября 2017, 21:59

      Политику надо удалять из спорта, но ФИФА и УЕФА сами активно заняты политиканством! И получают такой вот ответ! Всё закономерно. Двойные морально-этические стандарты у нормальных людей вызывают брезгливость, а у неуравновешенных - агрессию! И все эти "зигующие" могут быть совсем не неонацисты, а просто протестующие таким образом против лжи и лицемерия.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 сентября 2017, 21:45

      еврАукропы зиги кидают и флаги наци на матчах своих команд светят всем плевать,а тут всполошились клопы.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 сентября 2017, 21:37

      Немцы скандировали, а чехи должны отвечать. Где справедливость?

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      Рейтинг: +886

      xColaz > prtcs 6 сентября 2017, 22:00

      (!!!) Это только лишь стиль журналистов Бомбардира, в духе туалетного утенка. Игра слов ради дешевого пиара. На самом деле возбуждены реальные уголовные дела против немцев. А Чехи просто могут получить штраф за плохую организацию

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz > prtcs 7 сентября 2017, 10:33

      Теперь все хорошо) Бомбардир текст поправил

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 сентября 2017, 21:26

      у Немцев 3 лимона Арабов!!!! А они Чехам Хайли орут... а Арабам зассали?

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Nerlinger 6 сентября 2017, 21:54

      Там турок больше, а не арабов.

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