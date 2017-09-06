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    Рэшфорд: «Не думаю, что я что-то должен сборной Англии»

    Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд готов отдаваться полностью игре команды, но не отдавай долг за свои ошибки в предыдущих играх. Напомним, что в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словакии, который закончился со счетом 2:1, футболист на третьей минуте стал виновником гола словаков. Позже Рэшфорд реабилитировался, отдав результативны пас и забив победный гол.

    «Не думаю, что я что-то должен сборной. Я готов и хочу помогать команде в любом случае, вне зависимости от ошибок в предыдущих играх. Я готов забивать голы или делать результативные передачи.

    В футболе всегда бывают как взлеты, так и падения. Вся команда правильно отреагировала на пропущенный гол», – цитирует Рэшфорда ESPN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 сентября 2017, 16:14

      Зачем оправдываться !?

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