Рэшфорд: «Не думаю, что я что-то должен сборной Англии»

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд готов отдаваться полностью игре команды, но не отдавай долг за свои ошибки в предыдущих играх. Напомним, что в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словакии, который закончился со счетом 2:1, футболист на третьей минуте стал виновником гола словаков. Позже Рэшфорд реабилитировался, отдав результативны пас и забив победный гол.

«Не думаю, что я что-то должен сборной. Я готов и хочу помогать команде в любом случае, вне зависимости от ошибок в предыдущих играх. Я готов забивать голы или делать результативные передачи.

В футболе всегда бывают как взлеты, так и падения. Вся команда правильно отреагировала на пропущенный гол», – цитирует Рэшфорда ESPN.