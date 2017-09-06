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    Сигурдссон: «У Исландии очень тяжелая группа. Все решится в последних матчах»

    Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал за счет чего его команде удалось обыграть сборную Украины в отборочном матче к чемпионату мира-2018. Напомним, встреча закончилась со счетом 2:0.

    – После неудачного результата с Финляндией нам было нужно добиться победы. В такой игре много моментов не бывает, но нам удалось забить два мяча во втором тайме. Мы рады трем очкам.

    – Какие шансы у Исландии на выход из группы?

    – Это очень тяжелая группа. Все команды борются за выход на чемпионат мира. Мы можем финишировать как на первом месте, так и на четвертом. Все решится в последних матчах.

    – В чем секрет успеха Исландии?

    – Мы очень организованно обороняемся и хорошо знаем друг друга.

    Источник: Dynamomania

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    06.09.2017 09:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 6 сентября 2017, 12:27

      Если бы не обидное поражение от финов,можно было смело цепляться за первое место,а так милости просим в Россию,очень у Вас весёлые болельщики,они добавят хорора к ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 6 сентября 2017, 11:50

      Будет здорово, если пройдут на ЧМ-18

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 сентября 2017, 11:47

      да, не продули бы финнам.. выходите из группы вместе с хорватами!

      1
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 6 сентября 2017, 10:39

      дичь

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