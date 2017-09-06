Сигурдссон: «У Исландии очень тяжелая группа. Все решится в последних матчах»

Если бы не обидное поражение от финов,можно было смело цепляться за первое место,а так милости просим в Россию,очень у Вас весёлые болельщики,они добавят хорора к ЧМ.
Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал за счет чего его команде удалось обыграть сборную Украины в отборочном матче к чемпионату мира-2018. Напомним, встреча закончилась со счетом 2:0.
– После неудачного результата с Финляндией нам было нужно добиться победы. В такой игре много моментов не бывает, но нам удалось забить два мяча во втором тайме. Мы рады трем очкам.
– Какие шансы у Исландии на выход из группы?
– Это очень тяжелая группа. Все команды борются за выход на чемпионат мира. Мы можем финишировать как на первом месте, так и на четвертом. Все решится в последних матчах.
– В чем секрет успеха Исландии?
– Мы очень организованно обороняемся и хорошо знаем друг друга.