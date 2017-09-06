Сигурдссон: «У Исландии очень тяжелая группа. Все решится в последних матчах»

Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал за счет чего его команде удалось обыграть сборную Украины в отборочном матче к чемпионату мира-2018. Напомним, встреча закончилась со счетом 2:0.

– После неудачного результата с Финляндией нам было нужно добиться победы. В такой игре много моментов не бывает, но нам удалось забить два мяча во втором тайме. Мы рады трем очкам.

– Какие шансы у Исландии на выход из группы?

– Это очень тяжелая группа. Все команды борются за выход на чемпионат мира. Мы можем финишировать как на первом месте, так и на четвертом. Все решится в последних матчах.

– В чем секрет успеха Исландии?

– Мы очень организованно обороняемся и хорошо знаем друг друга.