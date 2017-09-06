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    Испания установила историческое достижение по результативности

    Сборная Испании в гостевом матче обыграла команду Лихтенштейна со счетом 8:0 в отборочном матче к чемпионату мира-2018. Впервые в истории испанская команда забила больше семи мячей на чужом поле.

    Яго Аспас в пяти матчах в футболке сборной поучаствовал в пяти забитых мячах. Форвард забил три гола и отдал два голевых паса.

    Серию результативности выдал и Альваро Мората. Нападающий уже пять встреч подряд за клуб и сборную отмечается забитым голом.

    Отбор на ЧМ-2018. Испания забила восемь голов в ворота Лихтенштейна, Италия обыграла Израиль

    Источник: Opta

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    06.09.2017 00:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 7 сентября 2017, 13:17

      Поздравляю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 сентября 2017, 05:46

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 сентября 2017, 05:07

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 сентября 2017, 01:36

      Конечно молодцы! - есть на ком оторваться! - можно было и 10 забить!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Almazovich 6 сентября 2017, 19:02

      НУ НАШИ БЫ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 2-0

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Almazovich 6 сентября 2017, 19:03

      а испанцы и немцы показывают как с такими командами надо играть

      1
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      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > anri1703 6 сентября 2017, 19:21

      согласен!

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y > anri1703 6 сентября 2017, 20:57

      Бельгийцы ещё

      0
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 6 сентября 2017, 00:39

      Ну, красавчики, чё сказать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 сентября 2017, 00:27

      Молодцы!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 6 сентября 2017, 00:12

      Красавицы,нашим бы поучиться

      4
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