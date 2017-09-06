Испания установила историческое достижение по результативности

Сборная Испании в гостевом матче обыграла команду Лихтенштейна со счетом 8:0 в отборочном матче к чемпионату мира-2018. Впервые в истории испанская команда забила больше семи мячей на чужом поле.

Яго Аспас в пяти матчах в футболке сборной поучаствовал в пяти забитых мячах. Форвард забил три гола и отдал два голевых паса.

Серию результативности выдал и Альваро Мората. Нападающий уже пять встреч подряд за клуб и сборную отмечается забитым голом.

Отбор на ЧМ-2018. Испания забила восемь голов в ворота Лихтенштейна, Италия обыграла Израиль