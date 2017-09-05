Гризманн заявил, что Люксембург играл против Франции как «Атлетико»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после матча отборочного цикла к ЧМ-2018 против Люксембурга (0:0) сравнил соперника со своим клубом – мадридским «Атлетико».

«Я очень удивлен тем, что показала эта сборная. Могу сказать, что они очень похожи на мой клуб – это касается манеры игры. Против нас было 11 бойцов, которые полностью отдались матчу. Однако это не может служить оправданием для сборной Франции», – заявил игрок Canal+.

За два матча до окончания отбора французы не гарантировали себе путевку на ЧМ-2018.