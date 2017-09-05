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    Гризманн заявил, что Люксембург играл против Франции как «Атлетико»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после матча отборочного цикла к ЧМ-2018 против Люксембурга (0:0) сравнил соперника со своим клубом – мадридским «Атлетико».

    «Я очень удивлен тем, что показала эта сборная. Могу сказать, что они очень похожи на мой клуб – это касается манеры игры. Против нас было 11 бойцов, которые полностью отдались матчу. Однако это не может служить оправданием для сборной Франции», – заявил игрок Canal+.

    За два матча до окончания отбора французы не гарантировали себе путевку на ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 5 сентября 2017, 21:21

      шоб вас шведы в стыки отправили... и нехватило вам 2х этих очков...

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