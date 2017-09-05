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    Путин проведет встречу с Инфантино в «Лужниках» 9 сентября

    Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что 9 сентября наш лидер проведет рабочую встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Диалог состоится на стадионе «Лужники».

    На арене в указанный день состоится церемония старта турне кубка мира по футболу по планете. Среди участников мероприятия также будут вице-премьер России Виталий Мутко, экс-футболисты Давид Трезеге и Бебето.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    05.09.2017 20:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 6 сентября 2017, 11:22

      Почему не на родной питерской Арене? Есть чем похвастать!

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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > АЛЕКС 58 6 сентября 2017, 16:06

      А вдруг он спросит сколько это сооружение стоит?

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