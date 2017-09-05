Путин проведет встречу с Инфантино в «Лужниках» 9 сентября

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что 9 сентября наш лидер проведет рабочую встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Диалог состоится на стадионе «Лужники».

На арене в указанный день состоится церемония старта турне кубка мира по футболу по планете. Среди участников мероприятия также будут вице-премьер России Виталий Мутко, экс-футболисты Давид Трезеге и Бебето.

Напомним, что чемпионат мира-2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля.