Милик: «Гол в ворота Казахстана многое значит для меня»

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик счастлив отметиться голом в ворота сборной Казахстана. По его словам, это важный момент, учитывая долгий процесс восстановления после травмы.

«Мой гол? Я счастлив забить в таком матче. Он многое для меня значит, ведь у меня был продолжительный перерыв из-за травмы.

В этой встрече у меня было еще несколько хороших возможностей. Я мог бы забить больше голов, но случилось так, как случилось. Рад, что мы выиграли этот очень важный матч.

Нужно признать, что во втором тайме мы сыграли слабее, но контролировали ход игры, что позволило добиться нужного результата», – приводит слова форварда Sport.pl.

Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Польша – Казахстан закончился со счетом 3:0.