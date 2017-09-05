Тысячи болельщиков из-за ошибок в билетах пропустили начало матча Англия – Словакия

Сразу несколько тысяч болельщиков не смогли попасть на стадион «Уэмбли» к началу матча сборной Англии со Словакией. Случилось это из-за ошибки, допущенной при печати билетов. Усугубило положение и медленная работа представителей службы безопасности при прохождении болельщиками турникетов. Некоторым болельщикам пришлось трижды отстоять очередь за билетами, в которых были исправлены недочеты.

В общей сложности около 4-5 тысяч болельщиков пропустили начало матча. Всего же эта игра собрала на трибунах «Уэмбли» 67 823 зрителя.

Матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 Англия – Словакия закончился со счетом 2:1.