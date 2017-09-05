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    Тысячи болельщиков из-за ошибок в билетах пропустили начало матча Англия – Словакия

    Сразу несколько тысяч болельщиков не смогли попасть на стадион «Уэмбли» к началу матча сборной Англии со Словакией. Случилось это из-за ошибки, допущенной при печати билетов. Усугубило положение и медленная работа представителей службы безопасности при прохождении болельщиками турникетов. Некоторым болельщикам пришлось трижды отстоять очередь за билетами, в которых были исправлены недочеты.

    В общей сложности около 4-5 тысяч болельщиков пропустили начало матча. Всего же эта игра собрала на трибунах «Уэмбли» 67 823 зрителя.

    Матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 Англия – Словакия закончился со счетом 2:1.

    Источник: Daily Mail

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    05.09.2017 08:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2017, 09:47

      орги как всегда ответят "приезжайте на стадион заранее")

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 сентября 2017, 08:50

      ну слава богу, мы не одни такие )

      3
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 5 сентября 2017, 08:37

      Я думал так может только ФК Спартак с абонементами

      2
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