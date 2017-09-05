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    Италия хочет пересмотреть условия отбора на чемпионаты мира

    В Италии рассчитывают, что ФИФА пересмотрит условия отбора на чемпионат мира для сборных, которые уже побеждали в нем.

    «В случае, если Италия не попадет на чемпионат мира-2018, то это будет настоящей катастрофой. Я поговорил с главой ФИФА Джанни Инфантино на тему того, чтобы он пересмотрел систему отбора на мировые первенства.

    Нечестно, что не учитываются былые заслуги, это противоречит истории. Рассчитываю, что ФИФА вскоре займется этим вопросом», – приводит слова главы Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо L'Equipe.

    Напомним, что сборная Италии в данный момент идет на втором месте в своей группе отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступая Испании. Итальянцы рискуют не отобраться в финальную стадию турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 07:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 сентября 2017, 12:48

      Ахаха, вот как вы запели когда делор жареным запахло... Нефиг ныть, лучше выходите на поле и показывайте достойный футбол, а не сопли жуйте...

      1
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 5 сентября 2017, 12:40

      Значит Россия, как правоприемница СССР, должна автоматически попадать на Чемпионат Европы.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 11:56

      правильно, надо вообще тех кто побеждал когда-то на ЧМ, сразу в плей-офф квалифицировать. также нужно МЮ, Челси, Ливерпулю и т.д. сразу на старте АПЛ давать 50 очков подъёмными, т.к у них есть история побед в АПЛ, и когда чемпионат заканчивается, то обидно что мы на 6-м месте и никак не учли наши былые заслуги((((

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 сентября 2017, 10:26

      Просто надо увеличить квоту для Европы. Вот и всё.

      3
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 5 сентября 2017, 09:54

      А когда чемпионов будет больше 24 ,то отборочных матчей совсем не будет

      6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 сентября 2017, 09:51

      Выходит, "в соответствии с былыми достижениями" Россия вообще не должна играть на ЧМ.:)))

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2017, 09:45

      и вправду тупо, что выходит только одна команда из группы. чм остаётся по воле случая без итальянцев, например. да и много других интересных команд не попадёт на чм: исландния, дания, словакия или словения, швеция или голландия, босния или греция, португалцы не попадают на данный момент. хоть бы стыки для вторых мест были.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Revenge123 5 сентября 2017, 16:32

      не там посмотрел.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 сентября 2017, 09:27

      Это будет печалька из печалек.

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 5 сентября 2017, 09:03

      Макарон переели что ли

      6
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 5 сентября 2017, 08:01

      И эти былыми заслугами живут...

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