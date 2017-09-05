Италия хочет пересмотреть условия отбора на чемпионаты мира

В Италии рассчитывают, что ФИФА пересмотрит условия отбора на чемпионат мира для сборных, которые уже побеждали в нем.

«В случае, если Италия не попадет на чемпионат мира-2018, то это будет настоящей катастрофой. Я поговорил с главой ФИФА Джанни Инфантино на тему того, чтобы он пересмотрел систему отбора на мировые первенства.

Нечестно, что не учитываются былые заслуги, это противоречит истории. Рассчитываю, что ФИФА вскоре займется этим вопросом», – приводит слова главы Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо L'Equipe.

Напомним, что сборная Италии в данный момент идет на втором месте в своей группе отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступая Испании. Итальянцы рискуют не отобраться в финальную стадию турнира.