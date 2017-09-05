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    Дайер: «Надеюсь, Рэшфорд будет блистать в России»

    Защитник сборной Англии Эрик Дайер отметил действия нападающего Маркуса Рэшфорда в игре со Словакией. Футболист «Манчестер Юнайтед» забил победный гол в этой встрече, но перед этим его ошибка привела ко взятию ворот Джо Харта.

    «Это был вечер Маркуса Рэшфорда. Если на старте матча он сыграл не очень хорошо, то постепенно он все исправил. Он показал настоящее шоу: сперва он допустил ошибку, а затем забил победный гол, который приблизил нас к чемпионату мира. Надеюсь, он будет блистать в России», – приводит слова Дайера ESPN FC.

    Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Англия – Словакия закончился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 06:41
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