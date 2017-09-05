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    Мюллер: «Германия поработала над своими ошибками»

    Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер отметил, что его команда смогла исправить свои ошибки, которые были допущены в предыдущей встрече отборочного цикла чемпионата мира-2018 со сборной Чехии.

    «Я могу сравнить эту игру с матчем прошедшей пятницы, когда мы встречались с Чехией. Да, мы поработали над нашими ошибками, мы исправили свои недочеты.

    Но стоит сказать и о соперниках. Очевидно, что Чехия играла в обороне гораздо более надежно, чем Норвегия», – цитирует Мюллера L'Equipe.

    Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Германия – Норвегия закончился со счетом 6:0. 27-летний полузащитник записал на свой счет в этой встрече две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 06:33
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