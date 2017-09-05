Капитан сборной Шотландии: «Борг плюнул в меня, он настоящий подонок»

В матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Шотландия – Мальта произошел конфликт среди футболистов. Защитник сборной Мальты Стив Борг и капитан национальной команды Шотландии Скотт Браун едва не устроили драку. Дело закончилось тем, что футболист из Мальты плюнул в Брауна, а капитан сборной Шотландии после игры резко прошелся по личности соперника.

«Он плюнул в меня, но потом хотел извиниться. Хорошо, что я сохранял хладнокровие в тот момент. Борг – настоящий подонок.

Но для нас главное было взять три очка. Я знаю, что команда важнее одного человека», – заявил Браун после встречи.

Матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Шотландия – Мальта закончился со счетом 2:0.