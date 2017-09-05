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    Капитан сборной Шотландии: «Борг плюнул в меня, он настоящий подонок»

    В матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 ШотландияМальта произошел конфликт среди футболистов. Защитник сборной Мальты Стив Борг и капитан национальной команды Шотландии Скотт Браун едва не устроили драку. Дело закончилось тем, что футболист из Мальты плюнул в Брауна, а капитан сборной Шотландии после игры резко прошелся по личности соперника.

    «Он плюнул в меня, но потом хотел извиниться. Хорошо, что я сохранял хладнокровие в тот момент. Борг – настоящий подонок.

    Но для нас главное было взять три очка. Я знаю, что команда важнее одного человека», – заявил Браун после встречи.

    Матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Шотландия – Мальта закончился со счетом 2:0.

    Источник: Daily Mail

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    05.09.2017 06:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 сентября 2017, 00:20

      эмоции...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 сентября 2017, 14:10

      Цивилизованная Европа епт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 5 сентября 2017, 12:09

      верблюдам не место на футбольном поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 5 сентября 2017, 10:38

      Это не серьезно такого не должно быть в футболе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 сентября 2017, 08:45

      Несдержанность и подлость на поле очерняют футбол, а хладнокровие игрока выводит ситуацию из конфликта.... Браво!!...

      "Всегда говори, что думаешь, — и подлецы с негодяями будут обходить тебя стороной...." (Уильям Блейк)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Joni > insider_retro 5 сентября 2017, 11:33

      так надо сдерживаться или говорить, что думаешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 сентября 2017, 08:15

      Хорошо хоть один только Борг плюнул, а если бы вс команда - захлебнулся бы)))

      -2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 5 сентября 2017, 07:26

      Вроде Мальта, а провокаторы есть)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 сентября 2017, 07:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нытик.

      -4
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