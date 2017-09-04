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    Отбор на ЧМ-2018. Азербайджан отправил в ворота Сан-Марино пять голов

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Азербайджана на своем поле разгромила Сан-Марино – 5:1.

    Таким образом, азербайджанцы набрали 10 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице группы С.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа С. 8-й тур

    Азербайджан – Сан-Марино – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Измайлов, 20; 2:0 – Абдуллаев, 25; 3:0 – Измайлов, 57; 4:0 – Чеволи, 71 (в свои ворота); 4:1 – Палацци, 74; 5:1 – Садыгов, 81.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 20:49
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