Отбор на ЧМ-2018. Азербайджан отправил в ворота Сан-Марино пять голов

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Азербайджана на своем поле разгромила Сан-Марино – 5:1.

Таким образом, азербайджанцы набрали 10 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице группы С.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа С. 8-й тур

Азербайджан – Сан-Марино – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Измайлов, 20; 2:0 – Абдуллаев, 25; 3:0 – Измайлов, 57; 4:0 – Чеволи, 71 (в свои ворота); 4:1 – Палацци, 74; 5:1 – Садыгов, 81.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)