Сантуш: «Португалию ждут впереди два финала»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признает, что его команда с большими трудностями смогла одолеть Венгрию в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018. По его словам, португальцев впереди ждут еще два финала.

«В первой половине первого тайма мы выглядели предпочтительнее соперника. Не знаю, что там произошло после удаления Тамаша Пришкина. Мы позволили себе увлечься очень агрессивным футболом, из-за чего потеряли инициативу в следующие 15 минут.

В перерыве я попросил команду больше не терять концентрацию. Мы здорово вернулись в игру, забили гол, что позволило вернуть и контроль над игрой. Но даже тогда ситуация была опасной.

Что касается следующих матчей, то нам предстоят сыграть в двух финалах. Первый из них – в Андорре, и этот матч будет сложнее, чем многие думают», – приводит слова Сантуша RTP.

Матч восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 Венгрия – Португалия закончился с минимальным счетом – 1:0. После этого матча сборная Венгрии лишилась даже теоретических шансов попасть в финальную стадию турнира.