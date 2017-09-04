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    Витсель: «Не могу дождаться возвращения в Россию»

    Сборная Бельгии одержала победу над командой Греции и вышла в финальную часть чемпионата мира-2018.

    «Зенит» поздравил с этим успехом своего бывшего полузащитника Акселя Витселя, который ныне выступает за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Добро пожаловать домой, Аксель», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

    «Не могу дождаться», – ответил Витсель.

    Источник: Twitter

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    04.09.2017 01:40
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 сентября 2017, 19:38

      Может найдется человек,который обьяснит ,чем же Китай не устраивает
      звезд?
      А то на каждом углу орут:Китай,Китай ,
      он и ух и ах,гонорары,на всем ,что ни купи, ,,Made in China,,
      и такой облом....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 4 сентября 2017, 11:13

      точно в Питере о поребрик ударился! :)

      2
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      ...
      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > Colonist 5 сентября 2017, 16:01

      В парадном???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 сентября 2017, 11:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По шаверме соскучился...

      -4
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      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > la verdad 5 сентября 2017, 16:02

      По паребрикам походить.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Eхай Наxyй 5 сентября 2017, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В парадную зайти поссать:)

      -5
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      Рейтинг: +11

      Горец361 4 сентября 2017, 09:56

      мечтает он

      -1
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      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > Горец361 5 сентября 2017, 16:05

      Заскучился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 4 сентября 2017, 09:28

      Лишь бы заголовком читателя привлечь.., про Панова там ничего нового?..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > Bivaliy67 5 сентября 2017, 16:04

      Сдулся Панов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 сентября 2017, 09:18

      Это будет последним шансом Бельгии в нынешнем составе блеснуть на международном турнире(Лукаку и многие другие конечно еще молодые, попылят, а вот Витсель, Наингголан и другие на чм-2022 уже вряд ли приедут)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 сентября 2017, 09:04

      Еще бы по жребию в Питере играть да и не со сборной России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 сентября 2017, 07:12

      так и было. Курить там, а кутить здесь

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > RedWhiteFans2 4 сентября 2017, 08:07

      Ты прям знаток курения я смотрю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 сентября 2017, 07:12

      Так и было. Курить там а кутить здесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 4 сентября 2017, 05:33

      ООпять всё перекрутили....может он не может дождаться Чемпионата Мира по футболу -а не возвращения в Россию!?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > AtticusFinch 4 сентября 2017, 05:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не перекрутили! Это ты не вкурсе - Витселя больше нет в сборной Бельгии!!!

      -4
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Parham 4 сентября 2017, 05:49

      Все относительно, сегодня нет - завтра есть)))

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > Parham 4 сентября 2017, 06:02

      Витсель играл с Гибралтаром дня три назад...он в том матче гол забил и получил красную и поэтому с Грецией не играл

      4
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Parham 4 сентября 2017, 08:18

      С такой уверенностью преподносить неверную информацию - это талант.

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