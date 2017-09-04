Витсель: «Не могу дождаться возвращения в Россию»

Сборная Бельгии одержала победу над командой Греции и вышла в финальную часть чемпионата мира-2018.

«Зенит» поздравил с этим успехом своего бывшего полузащитника Акселя Витселя, который ныне выступает за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Добро пожаловать домой, Аксель», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

«Не могу дождаться», – ответил Витсель.