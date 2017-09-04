Витсель: «Не могу дождаться возвращения в Россию»

Может найдется человек,который обьяснит ,чем же Китай не устраивает
звезд?
А то на каждом углу орут:Китай,Китай ,
он и ух и ах,гонорары,на всем ,что ни купи, ,,Made in China,,
и такой облом....
Сборная Бельгии одержала победу над командой Греции и вышла в финальную часть чемпионата мира-2018.
«Зенит» поздравил с этим успехом своего бывшего полузащитника Акселя Витселя, который ныне выступает за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Добро пожаловать домой, Аксель», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
«Не могу дождаться», – ответил Витсель.
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— Axel Witsel (@axelwitsel28) 3 сентября 2017 г.